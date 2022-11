Noorse concurrent stuwt Patrick Roest naar historische race in Thialf

Patrick Roest schaatste zaterdag voor de vijfde keer in zijn carrière een baanrecord op de 5 kilometer in Thialf. Met dank aan een jonge Noorse concurrent, die na het stoppen van olympisch kampioen Nils van der Poel de nieuwe uitdager van de Nederlander lijkt te zijn.

Robin Derks houdt er niet van om tijdens races van zijn schaatsers uit zijn dak te gaan op de kruising. Maar de coach van Team Reggeborgh kon zich niet inhouden toen Roest met nog een paar rondes te gaan dik onder het schema van het baanrecord zat.

"Ik heb waarschijnlijk flink voor lul gestaan op tv", zegt Derks met een lach in gesprek met NU.nl. "Maar bij zo'n historische rit kon ik moeilijk rustig langs de kant blijven staan. Het was echt fantastisch om hier bij te zijn."

De 26-jarige Roest zorgde zaterdag in Heerenveen voor een van de hoogtepunten van het nog prille schaatsseizoen. Met de zesde tijd ooit gereden op de 5.000 meter (6.04,36) dook hij bijna een seconde onder zijn eigen baanrecord in Thialf (6.05,14).

De drievoudig wereldkampioen allround kwam zelfs in de buurt van het vijftien jaar oude Nederlands record van Sven Kramer (6.03,32). Die tijd reed Kramer op de hooglandbaan van Calgary.

"Ik had absoluut niet verwacht dat ik vandaag onder de 6.05 kon rijden", zegt Roest. "Voor de wedstrijd dacht ik dat een tijd rond de 6.10 genoeg zou zijn voor de overwinning. Maar toen zag ik twee ritten voor mij iemand opeens 6.08,24 noteren. Dus toen wist ik dat er een tandje bij moest."

Patrick Roest juichte uitbundig na zijn rit. Foto: Pro Shots

Toptijd van Sander Eitrem triggerde Roest in Thialf

Die toptijd kwam van Sander Eitrem, de pas twintigjarige Noor die vorige week bij de wereldbeker in Stavanger de B-groep won in een tijd die sneller was dan de winnende tijd van Roest in de A-groep.

"Ik wist dus dat ik vandaag heel goed op Eitrem moest letten", zegt Roest. "Ik schrok wel even toen ik zijn tijd zag, maar het heeft me vooral geholpen. Als Eitrem niet zo goed had gereden, was ik waarschijnlijk niet op 6.04 uitgekomen vandaag. Het is alleen maar mooi dat het niveau op de 5 kilometer zo hoog ligt, dat triggert mij om ook iets bijzonders te laten zien."

Roest maakte zijn intenties direct duidelijk met zijn snelste opening ooit op de 5 kilometer (18,3). Daarna plakte hij er razendsnelle rondjes van 28,1 en 28,7 seconden aan vast. Derks: "Na de eerste 1.000 meter dacht ik: ik weet dat Patrick goed is. Maar dit is wel heel hard."

De coach vreesde even dat Roest die inspanning aan het einde van zijn rit zou moeten bekopen, maar de stayer stortte niet in. Integendeel, hij noteerde een zeer vlak schema met alleen maar rondetijden tussen de 28,7 en 29,2 seconden. "Het blijft lastig om vol gas aan een 5 kilometer te beginnen. Dat moet je durven", zegt Roest. "Vandaag durfde ik het, omdat ik me goed voelde."

Het bracht de Lekkerkerker zijn vijfde baanrecord in Thialf op de 5 kilometer. Deze voelde extra speciaal, omdat er bij de vorige twee keer geen publiek in het stadion zat vanwege de coronapandemie. "Een baanrecord in een lege hal is toch een heel ander gevoel. Ik heb er vandaag absoluut meer van genoten. De fans stonden er vanaf de eerste ronde helemaal achter, dat was geweldig."

Patrick Roest kreeg een oorkonde voor zijn baanrecord. Foto: Pro Shots

Kan Roest een wereldrecord rijden in Calgary?

De toptijd van Roest belooft wat voor volgende maand. Dan is de derde World Cup van dit seizoen op de razendsnelle baan van Calgary (9-11 december). Het Nederlands record van Kramer lijkt in deze vorm een reëel doel en zelfs het wereldrecord van Van der Poel (6.01,56) is in beeld.

"Het wereldrecord is niet helemaal onmogelijk, maar dan moet wel alles op zijn plek vallen in Calgary", zegt Roest. "Ik zal daar dit niveau moeten laten zien, of misschien zelfs nog wel een stapje beter moeten rijden. Het plan in is in ieder geval om te pieken in Calgary, want ik wil graag mooie dingen laten zien op hoogte."

Eerder

Aanbevolen artikelen