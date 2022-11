Merijn Scheperkamp snelt op 500 meter naar eerste wereldbekermedaille

Merijn Scheperkamp heeft zaterdag in Thialf zijn eerste medaille bij een wereldbekerwedstrijd veroverd. De sprinter van Jumbo-Visma eindigde als derde op de 500 meter. De zege in Heerenveen was voor de Canadees Laurent Dubreuil.

De 22-jarige Scheperkamp versloeg in zijn rit zijn landgenoot Dai Dai N'tab en snelde naar een tijd van 34,69 seconden. Alleen Dubreuil (34,34) en de Japanner Wataru Morishige (34,45) waren sneller dan de Nederlander, die begin dit jaar twaalfde werd op olympische 500 meter in Peking. De 34,34 van Dubreuil is de zesde tijd ooit gereden in Heerenveen.

Voor Scheperkamp is zijn eerste wereldbekermedaille een flinke opsteker. Vorige week werd hij nog negende bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, in het Noorse Stavanger. De Hilversummer beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak in het profschaatsen.

Janno Botman eindigde als zesde in een nieuw persoonlijk record (34,78). Met die tijd was hij een tiende van een seconde sneller dan N'tab, die in de rit tegen Scheperkamp tot 34,88 kwam. N'tab viel buiten de selectie van de Olympische Spelen.

In de schaatswereld is momenteel veel discussie over de 500 meter. Vanaf dit seizoen wordt de kortste afstand niet twee keer, maar één keer verreden tijdens een wereldbekerweekend. Nederlandse schaatsers en coaches hebben daar hun onvrede over geuit.

Technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB kondigde vrijdag in De Telegraaf aan dat hij werk gaat maken van een terugkeer van de tweede 500 meter. Hij gaat met andere landen optrekken om de internationale schaatsunie ISU te overtuigen, al kan dat pas op z'n vroegst bij het ISU-congres van 2024.

