Rijpma-de Jong schaatst in Thialf naar eerste wereldbekerzege op 1.500 meter

Antoinette Rijpma-de Jong heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière een wereldbekerzege op de 1.500 meter geboekt. De 27-jarige schaatsster rekende in Thialf af met Miho Takagi en Marijke Groenewoud.

Rijpma-de Jong kwam na een relatief vlakke race uit op een eindtijd van 1.53,73. Daarmee was ze 0,19 seconden sneller dan de Japanse Takagi, die vorige week in Stavanger de 1.500 meter won bij de eerste World Cup van het seizoen.

Joy Beune eindigde in 1.54,97 als zesde, terwijl Jutta Leerdam achtste werd. De winnares van de 1.000 meter van vrijdag ging zoals altijd keihard van start. Na 1.100 meter had ze de snelste tussentijd, maar in de laatste 400 meter stortte ze in. Met een slotronde van 33,3 seconden kwam ze op een eindtijd van 1.55,65.