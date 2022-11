Isabel Grevelt hoort opeens bij wereldtop: 'Snap niet waar dit vandaan komt'

Bij haar eerste race in de hoogste divisie van de wereldbeker schaatste Isabel Grevelt vrijdag direct naar het podium. De twintigjarige Nederlandse verraste zichzelf nog het meest met haar bronzen medaille op de 1.000 meter in Heerenveen.

Grevelt is net begonnen aan haar verhaal als ze in de tunnel onder het ijs van Thialf een tikje op haar schouder krijgt. Miho Takagi - de olympisch kampioene op de 1.000 meter en misschien wel de beste schaatsster ter wereld - wil de Nederlandse verrassing feliciteren met haar derde plek. "Bizar dat ik een felicitatie krijg van Takagi", zegt Grevelt even later.

Het is niet de enige keer dat het ongeloof van haar gezicht af te scheppen is. Natuurlijk droomde ze ervan om ooit de wereldtop te halen. Maar niet nu al, amper een week na haar wereldbekerdebuut in Stavanger. "Ik snap het niet", zegt de Noord-Hollandse met een voorzichtige glimlach. "Ik weet niet waar dit vandaan komt."

Grevelt plaatste zich drie weken geleden met de hakken over de sloot voor de eerste wereldbekers. Ze eindigde bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen als vijfde op de 1.000 meter. Het verschil met de nummer zes Femke Kok was slechts zes honderdsten.

Vorige week maakte ze in Stavanger een prima indruk door de B-groep te winnen. Het leverde haar promotie op, waardoor ze uitgerekend in Thialf mocht debuteren in de A-groep. In een rit tegen Erin Jackson - de olympisch kampioene op de 500 meter - haalde ze vrijdag meer dan een seconde van haar persoonlijk record af (1.14,54). Alleen de erkende specialisten Jutta Leerdam (1.13,77) en Takagi (1.13,92) doken nog onder die tijd.

"Een derde plek had ik echt nooit verwacht", zegt Grevelt. "Het voelt heel gek, ook nu ik het weer uitspreek. Ik had gehoopt dat het me ooit zou lukken in mijn carrière. Dat dit er nu al uitrolt, is bijna niet onder woorden te brengen."

Isabel Grevelt schreeuwt van vreugde na haar bronzen race op de 1.000 meter. Foto: Pro Shots

Grevelt raakte plezier in het schaatsen kwijt

Grevelt had aan het begin van dit seizoen op de 1.000 meter een persoonlijk record van 1.16,14 staan. Dat reed ze vorig jaar oktober bij de NK afstanden in Heerenveen en was toen goed voor een zestiende plek.

De Pettense heeft een simpele verklaring voor haar opmars in de afgelopen twaalf maanden. "Het komt 100 procent doordat ik plezier en geloof in mezelf heb. En door de goede mensen om me heen."

Twee jaar geleden was Grevelt het plezier in het schaatsen volledig kwijtgeraakt. Ze had heel veel moeite om zichzelf te motiveren en gaf de droom om topschaatser te worden bijna op. De omslag kwam vorig seizoen. "Ik wilde het nog één jaar proberen en gelukkig kwam er een heel mooie winter uit."

Afgelopen voorjaar stapte Grevelt over van het KNSB Talent Team Noordwest naar het Gewest Friesland. Onder leiding van trainer Ingo Bos heeft ze zich nu ontwikkeld tot een medaillewinnaar in de wereldbeker. "Ik zit heel erg goed op mijn plek in het Gewest. Het voelt echt als een familie, iedereen helpt elkaar. En ik kan er volledig mezelf zijn. Dat maakt mij een gelukkig mens."

Geld verdienen met haar sport doet ze niet. Schaatsers moeten bij het Gewest gewoon contributie betalen. "Mijn ouders ondersteunen me momenteel volledig. Daar ben ik ze heel dankbaar voor, want het zorgt ervoor dat ik me goed voel en plezier heb in het schaatsen. En dat is voor mij de belangrijkste voorwaarde voor succes."

