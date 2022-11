Joep Wennemars ligt ver voor op schema: 'Zo vet dat ik nu al tweede word'

Joep Wennemars was vrijdag compleet verrast door zijn tweede plek op de 1.000 meter bij de wereldbeker in Heerenveen. De twintigjarige schaatser ligt ver voor op zijn eigen schema.

Hij is niet bang om groot te denken. Of om zijn doelen hardop uit te spreken. Maar een podiumplek bij zijn tweede wereldbekerweekend, daar had Wennemars zelfs niet van durven dromen. "Ik ben opeens tweede bij een World Cup", zegt de sprinter van Jumbo-Visma in de catacomben van Thialf. "Jongens, ik kan het niet geloven."

Nog geen twee maanden geleden zei Wennemars dat hij stiekem hoopte dat hij in zijn eerste winter als prof een keertje zou kunnen meedoen aan een wereldbeker. "Maar dan moet wel alles kloppen."

Eind oktober, bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen, klopte alles op de 1.000 meter. Met een knappe tweede plek plaatste Wennemars zich voor de eerste World Cup-weekenden, waardoor hij vorige week in het Noorse Stavanger zijn debuut mocht maken op het hoogste niveau.

Met een tiende plaats op de 1.000 meter was de regerend wereldkampioen bij de junioren dik tevreden. "Mooi in het linkerrijtje, daar was ik heel blij mee", zegt Wennemars. "Hier in Heerenveen wilde ik er opnieuw voor zorgen dat ik niet uit de A-groep zou degraderen, zodat ik volgende maand in Calgary weer met de grote jongens mee kan doen."

Het podium van de 1.000 meter, met van links naar rechts Joep Wennemars, Zhongyan Ning en Marten Liiv. Foto: Pro Shots

Wennemars verslaat kampioenen Krol en Nuis

Aan medailles winnen op het internationale podium dacht Wennemars totaal niet. Dat was iets voor later, misschien voor volgend seizoen. Maar met een dik persoonlijk record van 1.08,08 bewees de zoon van oud-wereldkampioen Erben Wennemars vrijdag dat hij zelf al bij de grote jongens hoort.

Alleen de Chinees Ning Zhongyan (1.07,86) was in Thialf sneller dan de Nederlander. Olympisch kampioenen Thomas Krol (vijfde in 1.08,32) en Kjeld Nuis (zevende in 1.08,52) waren duidelijk langzamer dan hun jongere landgenoot.

"Ik had echt niet verwacht dat ik dit nu al zou kunnen", zegt Wennemars. "Het voelt vooral onwerkelijk. Ook omdat ik tijdens mijn race niet het idee had dat ik supersnel ging. Maar het was blijkbaar toch wel een aardig ritje. Ik vind het zo vet dat ik tussen deze jongens op de tweede plek mag staan. Nu hoor ik er wel bij."

Bij de vrouwen was er met Isabel Grevelt (brons) ook een twintigjarige Nederlander die verrassend het podium haalde op de 1.000 meter. "Er komt een nieuwe generatie aan", zegt Wennemars. "En ik wil daar graag onderdeel van zijn. Ik gun de oudere mannen alles, maar wij moeten het op een gegeven moment wel van hen gaan overnemen."

Wennemars benadrukt dat hij zich na één wereldbekermedaille nog lang niet mag vergelijken met kampioenen als Krol en Nuis, die al jaren aan de top staan. "Ik ben echt nog niet beter dan die mannen. Daar moet ik een stuk langer goed voor presteren. Maar ik zit er wel aan te komen. En vanaf dit punt kan ik weer verder dromen."

Eerder

Aanbevolen artikelen