Leerdam ook in Thialf de beste op 1.000 meter, Grevelt verrast met brons

Jutta Leerdam heeft vrijdag voor de tweede week op rij een wereldbekerzege op de 1.000 meter geboekt. De 23-jarige Nederlandse rekende in Thialf af met olympisch kampioene Miho Takagi. Isabel Grevelt zorgde voor een grote verrassing door brons te pakken.

Leerdam kwam in Heerenveen tot een tijd van 1.13,77, zes tienden boven haar baanrecord. De Japanse Takagi moest in 1.13,92 genoegen nemen met zilver.

Leerdam won vorige week in het Noorse Stavanger ook al de 1.000 meter bij de eerste World Cup van het seizoen. De aanwinst van Jumbo-Visma, die dinsdag nog viel in een training, staat nu op drie individuele wereldbekerzeges in haar carrière.

Grevelt was de surprise van de dag door derde te worden. De twintigjarige Noord-Hollandse haalde met 1.14,54 meer dan een seconde van haar persoonlijk record af. Ze reed drie weken geleden 1.15,60 bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen.

Grevelt debuteerde vorige week pas in de wereldbeker. Ze won in Stavanger de 1.000 meter in de B-groep en mocht daardoor vrijdag in Thialf voor het eerst in de A-groep schaatsen.

Antoinette Rijpma-de Jong kwam twee tienden tekort voor een podiumplek. De Friezin eindigde als vierde in 1.14,74. Marrit Fledderus werd vijfde in 1.14,76 en Michelle de Jong was de nummer elf in 1.15,96.

