Westenbroek doet toch niet mee aan World Cup in Thialf vanwege teenblessure

Stefan Westenbroek moet komend weekend ook de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen aan zich voorbij laten gaan. De schaatser van Team Reggeborgh is nog altijd niet hersteld van een teenblessure.

De twintigjarige sprinter moest vorige week ook de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger aan zich voorbij laten gaan. Westenbroek stond wel op de startlijst voor de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen maar is niet fit genoeg om te starten.