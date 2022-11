Bekijk hier het programma van de tweede wereldbeker in Heerenveen

Het internationale schaatsseizoen gaat dit weekend verder met de World Cup in Heerenveen. Bekijk hier het programma.

Kjeld Nuis is er weer bij in Thialf. De 33-jarige schaatser was vorig weekend afwezig in Stavanger, omdat hij door een blessure niet kon meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. Schaatsbond KNSB heeft Nuis ditmaal een aanwijsplek toebedeeld. Hij komt in actie op zowel de 1.000 als 1.500 meter.