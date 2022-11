Nuis krijgt aanwijsplek voor World Cup in Heerenveen, ook Westenbroek in actie

Kjeld Nuis heeft voor de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen komend weekend een aanwijsplek gekregen op zowel de 1.000 als 1.500 meter. Dat gaat ten koste van Wesley Dijs en Jordy van Workum, die nu als reserve op de lijst staan.

Nuis ontbrak bij de eerste wereldbekerwedstrijden in het Noorse Stavanger. De olympisch kampioen op de 1.500 meter miste het kwalificatietoernooi vanwege een blessure. Nuis hoopte eerder ook al op een aanwijsplek in Stavanger, maar de KNSB wilde toen geen uitzondering maken.

Stefan Westenbroek maakt in Heerenveen zijn eerste opwachting in de World Cup. De twintigjarige sprinter maakte indruk bij de kwalificatiewedstrijd op de 500 meter, maar moest afzeggen voor Stavanger wegens een teenblessure. Westenbroek kan in Thialf wel in actie komen. Hij neemt de plaats in van Joep Wennemars.