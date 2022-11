Krol overklast door toptalent Stolz (18) op 1.000 meter, goud voor Leerdam

Thomas Krol is zondag op pijnlijke wijze afgetroefd op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger. De regerend olympisch kampioen werd overklast door het Amerikaanse toptalent Jordan Stolz, die de beste was op de kilometer.

De dertigjarige Krol reed vanaf de start achter de twaalf jaar jongere Stolz aan en wist de achterstand in het vervolg niet meer goed te maken. Stolz kwam met een toptijd van 1.08,73 over de meet en Krol was bijna een seconde langzamer dan de Amerikaan. De Nederlander eindigde met 1.09,65 op een vijfde plaats.

Stolz beleeft in Stavanger zijn grote doorbraak als schaatser. De sprinter won vrijdag de 1.500 meter in een indrukwekkend baanrecord. Begin dit jaar deed hij als zeventienjarige mee aan de Olympische Spelen in Peking. Daar kon hij nog geen potten breken.

In navolging van Krol konden de andere Nederlanders geen rol van betekenis spelen op de 1.000 meter. Hein Otterspeer werd zesde in een tijd van 1.09,77, terwijl Wesly Dijs (1.09,92) negende werd. Debutant Joep Wennemars (1.09,99) maakte de top tien compleet en Louis Hollaar werd laatste in 1.10,91.

Op het laatste onderdeel in Stavanger werd door Bart Hoolwerf nog een medaille veroverd. Hoolwerf won de sprint van het peloton en werd derde achter de Duitser Felix Rhijnen en Oostenrijker Gabriel Odor. Naast Hoolwerf had ook Louis Hollaar zich geplaatst voor de finale. Hij eindigde als zevende.

Jutta Leerdam overtuigde met een zege op de 1.000 meter in Stavanger. Foto: Pro Shots

Leerdam pakt goud op 1.000 meter

Eerder op de dag won Jutta Leerdam de 1.000 meter. De winnares van olympisch zilver op de kilometer versloeg in een rechtstreeks duel olympisch kampioene Miho Takagi. Ze won in een tijd van 1.15,60.

Leerdam pakte op de eerste 200 meter een voorsprong en had vervolgens ook een snellere eerste ronde. Op de laatste kruising wisselde de schaatsster van Jumbo-Visma zelfs voor de Japanse van baan. Ze bleef haar uiteindelijk 0,81 seconde voor. Takagi werd met 1.16,41 derde.

Antoinette Rijpma-de Jong was eerder in een rechtstreeks duel sneller dan landgenote Marit Fledderus. Ze zette met 1.16,94 de tot dan toe beste tijd neer. Min-Sun Kim dook vervolgens ruim onder de tijd van Rijpma-de Jong met 1.15,82. Alleen Leerdam was daarna nog sneller.

Rijpma-de Jong eindigde als vijfde. Fledderus werd zevende met 1.17,17. Michelle de Jong kwam tot 1.17,31 en dat was goed voor de achtste plaats. Isabel Grevelt had eerder op de dag haar debuut gemaakt in de B-groep. Daarin was de twintigjarige schaatsster met 1.17,05 de snelste, waardoor ze volgende week in Heerenveen in de A-groep mag starten.

Bij de massastart in Stavanger klopte de Canadese Ivanie Blondin olympisch kampioene Irene Schouten en wereldkampioene Marijke Groenewoud. Schouten trok in de laatste ronde de sprint aan voor haar landgenote. Groenewoud werd desondanks in de laatste bocht ingehaald door Blondin. Groenewoud moest genoegen nemen met zilver, Schouten pakte brons.

