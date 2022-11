Roest bezorgt Nederland op 5.000 meter eerste wereldbekergoud in Stavanger

Patrick Roest heeft zaterdag voor de eerste Nederlandse zege gezorgd bij de wereldbeker schaatsen in Stavanger. De Lekkerkerker noteerde 6.20,56 en was veruit de beste op de 5.000 meter.

Roest dook in de slotrit tegen de Amerikaan Casey Dawson onder de tijd van 6.21,51 die Davide Ghiotto de rit ervoor had neergezet. De winnaar van olympisch zilver op de 5.000 meter moest in het begin van zijn race even versnellen om bij de Amerikaan te blijven en nam daarna ver afstand.

Achter de 26-jarige Roest en de twee jaar oudere Ghiotto eindigde Beau Snellink als derde. De jongeling had op het zware ijs in Noorwegen lang de beste tijd met 6.22,28. Die had hij neergezet in de derde rit en bleek uiteindelijk goed voor zijn eerste wereldbekermedaille op de 5.000 meter.

Roest bezorgt Nederland met zijn zege het eerste goud van de wereldbeker in Stavanger. Zaterdag grepen onder anderen Jutta Leerdam op de 500 meter en Irene Schouten op de 3.000 meter net naast de winst. Zij eindigden allebei als tweede.

Bosker klopt winnaar van olympisch brons

Marcel Bosker viel met 6.24,09 net buiten het podium op de 5.000 meter. Hij versloeg in zijn rit de Noor Hallgeir Engebraten, winnaar van brons op de Olympische Spelen van Peking vorig seizoen.

Kars Jansman kwam tot een tijd van 6.26,82, goed voor de vijfde tijd. Jordy van Workum, die mocht starten door de afmelding van de niet geheel fitte Jorrit Bergsma, werd vijftiende met 6.37,16.

De wereldbeker in het Noorse Stavanger is vrijdag begonnen en duurt tot en met zondag. Het is het startschot van het internationale schaatsseizoen. De tweede wereldbeker vindt volgende week plaats in Thialf.

Aanbevolen artikelen