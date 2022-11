Groenewoud derde op 1.500 meter in Stavanger, bijrol voor Nederlandse sprinters

Marijke Groenewoud heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Stavanger beslag gelegd op de derde plaats op de 1.500 meter. De zege was een prooi voor Miho Takagi. Bij de mannen konden de Nederlanders op de 500 meter niet overtuigen.

De 28-jarige Takagi klokte in de slotrit van de 1.500 meter een tijd van 1.56,55. Daarmee was ze bijna een seconde sneller dan de Noorse Ragne Wiklund (1.57,49), de wereldkampioene van 2021. Groenewoud zette een tijd van 1.58,19 neer.

Er deden nog drie andere Nederlanders mee in de A-groep op de 1.500 meter. Antoinette Rijpma-de Jong finishte als vijfde in 1.58,52. Joy Beune werd zevende met 1.58,87 en Jutta Leerdam realiseerde de tiende tijd met 1.59,56.

Voor Hein Otterspeer eindigde zijn deelname in een deceptie. De routinier maakte op de kruising een misslag en werd daardoor voorlaatste. De kans is groot dat hij daardoor volgende week bij de tweede wereldbekerwedstrijd in Heerenveen in de B-groep zal starten.