Schouten verrassend geklopt op 3.000 meter, zilver voor Leerdam op 500 meter

Irene Schouten heeft vrijdag op de 3.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger verrassend haar meerdere moeten erkennen in de Noorse Ragne Wiklund. Jutta Leerdam eindigde als tweede op de 500 meter.

De dertigjarige Schouten won het afgelopen seizoen zo ongeveer alle wedstrijden waar ze aan de start verscheen, maar in Stavanger was de tweede plek het hoogst haalbare. De drievoudig olympisch kampioene bleef met 4.05,02 bijna twee tellen boven de 4.03,12 van thuisfavoriet Wiklund.

Een opvallende deelneemster in Stavanger was Claudia Pechstein. De vijfvoudig olympisch kampioene uit Duitsland is inmiddels vijftig jaar oud. Ze eindigde in 4.26,56 als laatste, ruim 23 seconden boven de tijd van Wiklund. Een andere bekende naam, Martina Sáblíková, werd vijfde.