Leerdam tweede op 500 meter in Stavanger, Koreaanse Kim wint afgetekend

Jutta Leerdam is vrijdag als tweede geëindigd op de 500 meter bij de eerste wereldbekerwedstrijden in Stavanger. De zege ging naar de Zuid-Koreaanse Min-Sun Kim, die ruim de snelste was.

Leerdam noteerde 38.06 op de Noorse laaglandbaan en was daarmee voorlopig de beste. Een rit later was Kim aan de beurt. De 23-jarige Zuid-Koreaanse dook met 37,55 ruim onder de tijd van Leerdam. De Japanse Miho Takagi werd derde in 38,18.

Michelle de Jong belandde met 38,22 net naast het podium en eindigde als vijfde. Dione Voskamp (38,26), Marrit Fledderus (38,39) en Femke Kok (38,64) bleven verder af van het eremetaal. Met name de twaalfde klassering van Europees kampioene Kok viel wat tegen.

Erin Jackson moest zich in Stavanger tevredenstellen met de achtste plaats. De olympisch kampioene uit de Verenigde Staten reed tegen Leerdam en zette in die race 38,30 op de klokken.

Eerder op de dag verpulverde het Amerikaanse supertalent Jordan Stolz zijn tegenstanders op de 1.500 meter voor mannen. De 3.000 meter voor vrouwen en de ploegenachtervolging van mannen worden vrijdag ook verreden bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger, die tot en met zondag duren.

Uitslag 500 meter vrouwen 1. Min-Sun Kim (ZKo) 37,55

2. Jutta Leerdam (Ned) 38,06

3. Miho Takagi (Jap) 38,18

5. Michelle de Jong (Ned) 38,23

7. Dione Voskamp (Ned) 38,26

9. Marrit Fledderus (Ned) 38,39

12. Femke Kok (Ned) 38,64

