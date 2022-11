Supertalent Stolz heerst op 1.500 meter, bondscoach Ritsma debuteert met zilver

Het Amerikaanse supertalent Jordan Stolz heeft vrijdag bij de eerste wereldbekerwedstrijden in Stavanger met groot vertoon van macht de 1.500 meter gewonnen. De Nederlanders stelden teleur op de schaatsmijl. Bij de ploegenachtervolging debuteerde bondscoach Rintje Ritsma met zilver.

De achttienjarige Stolz snelde op de Noorse laaglandbaan naar 1.44,89 en was daarmee een fractie sneller dan het baanrecord van Denis Yuskov. De Canadees Connor Howe werd tweede in 1.46,66 en gaf daarmee flink toe op de Amerikaan. De Chinees Ning Zhongyan eindigde als derde in 1.46,69.

De Nederlanders vielen ronduit tegen in Stavanger. Patrick Roest deed het met een zevende plek in 1.47,25 nog redelijk, terwijl Wesly Dijs als negende eindigde in 1.47,37. Tweevoudig wereldkampioen Thomas Krol werd slechts zestiende in 1.48,37, vlak achter Louis Hollaar (1.48,07).

Al sinds de junioren geldt Stolz als een aanstormend talent. Begin dit jaar nam hij als zeventienjarige deel aan de Winterspelen in Peking, waar hij nog geen potten kon breken. Inmiddels is Stolz, die gespecialiseerd is in de kortere afstanden, de te kloppen man in het schaatsen.

Uitslag 1.500 meter mannen 1. Jordan Stolz (VS) 1.44,89

2. Connor Howe (Can) 1.46,66

3. Zhongyan Ning (Chi) 1.46,69

4. Peder Kongshaug (Noo) 1.46,76

5. Kazuya Yamada (Jap) 1.46,91

7. Patrick Roest (Ned) 1.47.25

9. Wesly Dijs (Ned) 1.47,37

15. Louis Hollaar (Ned) 1.48,07

16. Thomas Krol (Ned) 1.48,37

Ritsma tweede bij debuut op ploegenachtervolging

Op de ploegenachtervolging eindigde de Nederlandse ploeg als tweede. Marcel Bosker, Patrick Roest, en Beau Snellink noteerden 3.44,62. Ze waren daarmee zes tienden trager dan de Amerikaanse formatie. Ethan Cepuran, Casey Dawson en Emery Lehman pakten goud in 3.44,02.

De wereldbekerwedstrijd in Stavanger was het debuut van bondscoach Ritsma. De Friese schaatsicoon werd begin vorige maand aangesteld. Nederland stelde eerder dit jaar op de Winterspelen in Peking flink teleur op de ploegenachtervolging. Ritsma moet dat tij zien te keren.

Eerder op de dag legde Jutta Leerdam op de 500 meter beslag op de zilveren medaille. Op de 3.000 meter was er een verrassende zege voor Ragne Wiklund, die drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten wist te verslaan.

Uitslag ploegenachtervolging mannen 1. Verenigde Staten 3.44,02

2. Nederland 3.44,62

3. Noorwegen 3.45,43

Aanbevolen artikelen