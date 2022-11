Niet geheel fitte Bergsma mist eerste World Cup van seizoen

Jorrit Bergsma moet dit weekend de eerste World Cup van het seizoen in Stavanger aan zich voorbij laten gaan. De 36-jarige schaatser van Jumbo-Visma is niet fit genoeg.

Bergsma reist vrijdag terug naar Nederland om zich volledig op zijn herstel te richten. De verwachting is dat hij volgende week bij de wereldbeker in Heerenveen wel in actie kan komen.

Eerder was al bekend dat Stefan Westenbroek de 500 meter aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een teenbreuk. Kjeld Nuis en Kai Verbij ontbreken ook in Stavanger. Het duo kwam door een liesblessure niet in actie bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf en heeft van schaatsbond KNSB geen aanwijsplek gekregen.