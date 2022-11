Topshorttrackers en broers Liu willen overstappen van Hongarije naar China

Delen via E-mail

Shorttrackers Shaolin Sándor Liu en Shaoang Liu willen voortaan voor China uitkomen. De broers willen na succesvolle jaren met Hongarije blijven samenwerken met succescoach Zhang Jing Lina.

Lina kondigde in juli aan dat ze na tien jaar in Hongaarse dienst overstapt naar China. Ze leidde Hongarije op de Winterspelen van 2018 met de broers Liu in de ploeg onder meer naar historisch goud op de relay.