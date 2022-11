Bekijk hier programma en uitslagen van de eerste wereldbeker in Stavanger

Delen via E-mail

Het internationale schaatsseizoen start dit weekend met de World Cup in Stavanger. Bekijk hier het programma.

Schaatsrevelatie Stefan Westenbroek mist de wereldbeker in Stavanger door een teenblessure, die hij opliep tijdens een krachttraining. Jorrit Bergsma moet de World Cup aan zich voorbij laten gaan omdat hij niet fit genoeg is.

Kjeld Nuis en Kai Verbij kwamen door een liesblessure niet in actie bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf en hebben van schaatsbond KNSB geen aanwijsplek gekregen voor de eerste wereldbekerwedstrijd in Noorwegen.