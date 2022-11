Schaatssensatie Westenbroek mist eerste wereldbekerwedstrijd door teenblessure

Stefan Westenbroek moet de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger definitief aan zich voorbij laten gaan. De schaatssensatie is onvoldoende hersteld van een teenbreuk, meldt Team Reggeborgh dinsdag op Instagram

De twintigjarige Westenbroek brak vorige week zijn teen, toen hij tijdens een krachttraining een stang op zijn voet liet vallen. Daardoor was het even onzeker of de Ommenaar op tijd fit zou zijn voor de eerste wereldbekerwedstrijd, die vrijdag tot en met zondag in het Noorse Stavanger wordt gehouden.

Westenbroek hoopt bij de tweede wereldbekerwedstrijd in Heerenveen wel van de partij te zijn op de 500 meter. Die wordt een week na de races in Stavanger gehouden.

Reserve en debutant Joep Wennemars neemt in Stavanger normaal gesproken de plaats van Westenbroek in. De zoon van Erben Wennemars had zich op de 1.000 meter al geplaatst voor de World Cups.

Westenbroek verraste ruim een week geleden met de snelste tijd op de 500 meter bij de kwalificatiewedstrijden in Heerenveen, waardoor hij zich plaatste voor de vier World Cups van het seizoen. Hij hield met een tijd van 34,87 seconden Merijn Scheperkamp één honderdste achter zich.

Kjeld Nuis en Kai Verbij ontbreken ook in Stavanger. Beiden kwamen door blessures niet in actie bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf en hebben van schaatsbond KNSB ook geen aanwijsplek gekregen.

