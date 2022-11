WADA stapt naar CAS om straf voor positief geteste Valieva openbaar te maken

Het mondiale antidopingbureau WADA stapt naar het internationaal sporttribunaal CAS om de straf voor de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva openbaar te krijgen. Dat heeft de voorzitter van het WADA dinsdag aangekondigd op Twitter

Het Russische antidopingagentschap RUSADA meldde eind oktober dat het onderzoek en de uitspraak in de dopingzaak rond de zestienjarige Valieva geheim blijven. Dit leidde tot boze reacties van het WADA en het Amerikaanse antidopingagentschap USADA, die openheid en transparantie eisen.

Omdat Valieva vijftien jaar was op het moment van de positieve dopingtest, is RUSADA niet verplicht om details van de zaak naar buiten te brengen. Het WADA wijst erop dat de kwestie al openbaar is sinds Valieva begin dit jaar tijdens de Olympische Spelen van Peking verzeild raakte in de dopingaffaire.

Een dag nadat Valieva Rusland naar goud had geleid in de olympische landenwedstrijd, werd bekend dat ze positief had getest op een verboden middel. De positieve dopingtest had ze een paar maanden daarvoor afgelegd.

Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva ondanks de dopingovertreding mocht meedoen aan het individuele toernooi op de Spelen. Dat was omdat ze op dat moment jonger was dan zestien jaar en zodoende een beschermde status had. Valieva bezweek daar onder de druk en eindigde - mede door een val - als favoriete naast het podium op de individuele kür.

Valieva schrijft overtreding toe aan glas van haar opa

Valieva beweerde dat het verboden middel trimetazidine in haar lichaam was terechtgekomen doordat ze uit een glas van haar opa had gedronken. De grootvader van Valieva heeft volgens haar advocaten hartproblemen. Trimetazidine is een middel voor hartpatiënten.

Als gevolg van de dopingaffaire zijn de medailles voor de landenwedstrijd in Peking nog altijd niet uitgereikt. In afwachting van een uitspraak is de uitslag onder voorbehoud. De Amerikaanse kunstrijdsters eindigden in Peking als tweede achter Rusland.

Na de dopingzaak besloot de internationale schaatsfederatie ISU de minimumleeftijd voor seniorencompetities te verhogen van vijftien naar zeventien jaar. De discussie over de leeftijd speelde al langer in de sport.

Het is nog niet duidelijk wanneer het CAS de zaak rondom Valieva behandelt. Twee weken geleden won de kunstschaatsster in Moskou nog een eerste toernooi in een reeks wedstrijden die worden georganiseerd als alternatief voor internationale wedstrijden. Rusland is vanwege de inval van Oekraïne uitgesloten van internationale toernooien.

