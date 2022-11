Velzeboer en Schulting rijden wereldrecord bij wereldbeker in Salt Lake City

Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting hebben vrijdag van zich doen spreken bij de wereldbeker shorttrack in Salt Lake City. Beide Nederlandse rijders noteerden een wereldrecord.

De 21-jarige Velzeboer, die vorige week al de 500 en 1.000 meter won bij de wereldbekerwedstrijden in Montreal, verbeterde het wereldrecord als regerend wereldkampioen op de 500 meter.

Ze klokte in de series een tijd van 41,416 seconden. Daarmee was ze ruim een halve seconde sneller dan de Canadese recordhoudster Kim Boutin, die exact drie jaar geleden in Salt Lake City tot 41,936 kwam.

Met haar toptijd kwalificeerde Velzeboer zich uiteraard voor de kwartfinales van de 500 meter in de Amerikaanse stad. Suzanne Schulting, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof deden dat ook.

Schulting liet op de 1.000 meter zien eveneens al vroeg in topvorm te zijn. De drievoudig olympisch kampioene verbeterde in de series het wereldrecord door in 1.25,958 over de finish te komen. Ook Van Kerkhof bereikte de kwartfinales.

Met 1.26,514 had de 25-jarige Schulting het wereldrecord al in handen. De 25-jarige Friezin noteerde die toptijd in februari van dit jaar in de kwartfinales op de Olympische Spelen in Peking.

Knegt redt het niet op 500 meter

Op de 500 meter bij de mannen doorstonden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Itzhak de Laat en Kay Huisman met succes de series. Sjinkie Knegt was de enige die het niet redde. De Laat, Huisman en Friso Emons zijn op de 1.000 meter ook kwartfinalist.

In de wereldbeker staan dit seizoen zes weekenden op het programma. In december is er een dubbel programma in Almaty in Kazachstan. In februari worden er wereldbekers in Dresden en Dordrecht verreden.

