Nuis en Verbij ontbreken definitief bij eerste wereldbekerwedstrijd Stavanger

Kjeld Nuis en Kai Verbij ontbreken volgende week definitief bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe seizoen in Stavanger. Beiden kwamen door blessures afgelopen weekend niet in actie bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf en hebben van de KNSB ook geen aanwijsplek gekregen.

De 32-jarige Nuis liep vorige week een lichte liesblessure op. De drievoudig olympisch kampioen had ondanks zijn afwezigheid in Thialf nog wel de hoop dat de KNSB hem zou aanwijzen voor de ontmoeting in Noorwegen, maar de schaatsbond kiest ervoor geen uitzondering te maken.

Daardoor mogen de schaatsers die afgelopen weekeinde bij de eerste vijf eindigden meedoen in Stavanger. Naast Nuis ontbrak ook Jumbo-Visma-schaatser Verbij door een blessure aan een lies. De KNSB maakt later bekend welke schaatsers een week later meedoen aan de tweede wereldbekerwedstrijd in Heerenveen.

Voor het onderdeel massastart selecteerde bondscoach Rintje Ritsma bij de vrouwen Irene Schouten en Marijke Groenewoud en bij de mannen Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf.

Op de ploegachtervolging bestaan de Nederlandse teams in Stavanger uit Antoinette Rijpma-de Jong, Schouten, Groenewoud en Joy Beune en bij de mannen uit Patrick Roest, Marcel Bosker, Bergsma en Beau Snellink.

Eerder

Aanbevolen artikelen