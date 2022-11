Schaatsrevelatie Westenbroek breekt teen en mist mogelijk eerste World Cup

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Stefan Westenbroek heeft een breukje in de grote teen van zijn linkervoet opgelopen. De schaatser van Team Reggeborgh, die verraste bij het World Cup-kwalificatietoernooi, kan daardoor misschien niet deelnemen aan de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Stavanger.

De sprinter gaat donderdag naar een arts. Dan moet duidelijk worden hoe ernstig de blessure precies is en of hij mee kan doen in Stavanger.