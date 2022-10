Schouten maakt nieuwe status waar, ondanks ruim 100 rondjes in 48 uur

Door haar drie olympische titels verwacht iedereen dat Irene Schouten nu altijd wint. Dat is even wennen voor de dertigjarige schaatsster, maar afgelopen weekend stelde ze ondanks een zeer druk programma niet teleur.

Vanuit haar dorp Wervershoof waren er zondag twee bussen vol met 'Irene-supporters' naar Heerenveen afgereisd. En 's ochtends bij het inrijden - uren voor het begin van de wedstrijden op de slotdag van het World Cup-kwalificatietoernooi - kwamen er al fans naar haar toe om met haar op de foto te gaan.

"Dat gebeurde vorig jaar niet", zegt Schouten met een glimlach. "Daaraan merk ik wel dat mijn status veranderd is. Mensen verwachten heel veel van mij door die gouden medailles in Peking. Dat is soms wel lastig."

Schoutens coach Jillert Anema waarschuwde zijn kopvrouw in de zomer al. "Ik ken geen enkele meervoudig olympisch kampioen die een jaar later heel goed heeft geschaatst", zei de ervaren Fries. "Komend seizoen wordt ontzettend moeilijk na het superseizoen dat jij gehad hebt."

Schouten zag vooral een uitdaging in de woorden van haar coach. "Ik dacht: daar ga ik verandering in brengen", zegt de kopvrouw van Team Albert Heijn Zaanlander.

"Ik had na vorig seizoen een extra lange vakantie kunnen nemen, want die ruimte was er. En ik had ook alle kermissen in West-Friesland af kunnen gaan. Maar uiteindelijk heb ik beide niet gedaan. Omdat ik toch weer beter wil worden, en het gevoel heb dat er nog meer in zit."

Schouten reed meer dan honderd rondjes in 48 uur

Het ingaan van de wintertijd kwam Schouten zondag uitstekend uit. Het gaf haar een uurtje extra in een weekend waarin ze weer ouderwets veel wedstrijdkilometers maakte.

Zaterdagmiddag was ze de beste op de 3 kilometer in Thialf, waarna ze direct in de auto stapte richting Enschede en daar 's avonds de marathon won. Ze sloot haar drukke tweedaagse zondag in Heerenveen af met winst op de 5 kilometer en de tweede plek op de massastart.

"Vrijdag zat ik de hele dag op mijn hotelkamer te wachten tot ik 's avonds eindelijk de 1.500 meter mocht rijden. Dat vind ik het lekkerder om iets te doen te hebben", zegt Schouten met een glimlach.

De afgelopen jaren probeerde ze in het openingsweekend van het langebaanseizoen wel vaker om de marathon te halen, maar meestal lukte dat door tijdgebrek niet. "Gelukkig kon ik nu heel snel plassen bij de dopingcontrole na de 3 kilometer. Er zat blijkbaar zo'n druk op, dat ik wel moest."

'Prijzen worden pas in maart verdeeld'

Na de tachtig rondjes op de IJsbaan Twente haastte Schouten zich terug naar Friesland, waar ze zaterdagavond rond 23.30 uur terug in haar hotel was. "En toen moest ik mijn schaatsen nog slijpen, zodat ik zondag weer kon rijden. Ja, het waren twee volle dagen, maar het was vooral druk in mijn hoofd. Fysiek was het wel te doen, al heb ik veel rondjes gereden."

Die ruim honderd rondjes ziet Schouten vooral als een goede extra training voor haar hoofddoel van dit seizoen. Begin maart wil ze bij de WK afstanden in Heerenveen proberen haar succes van de Olympische Spelen te evenaren.

"Natuurlijk had ik dit weekend het liefst al baanrecords gereden, maar ik weet dat dat niet altijd mogelijk is", zegt Schouten. "Ik moet me er niet te druk om maken, want ik weet dat de grote prijzen pas in maart verdeeld worden."

