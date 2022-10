Velzeboer wint in record 500 meter bij wereldbeker, ook tweede zege Schulting

Xandra Velzeboer heeft zondag op superieure wijze de 500 meter gewonnen bij de wereldbeker shorttrack in Montreal. De Nederlandse verbeterde het nationaal record van Suzanne Schulting en boekte haar tweede zege van dit weekend. Schulting was zelf de sterkste op de 1.000 meter.

De 21-jarige Velzeboer kwam in de finale over de finish in 42,123 seconden. Daarmee was de Culemborgse ruim twee tienden sneller dan het oude record van Schulting (42,330).