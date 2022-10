Joep Wennemars is hard op weg om niet langer 'de zoon van' te zijn

Door zijn achternaam is een anonieme entree in de schaatswereld niet mogelijk voor eerstejaars prof Joep Wennemars. Zondag bewees de zoon van achtvoudig wereldkampioen Erben Wennemars dat dat geen hindernis is. Door een tweede plek op de 1.000 meter in Thialf plaatste hij zich voor het eerst voor de wereldbeker.

Direct na de finish van Joep Wennemars op de 1.000 meter schakelt de NOS-regisseur naar een beeld van een trotse vader. Erben Wennemars, die als analist in Heerenveen is, is zichtbaar geëmotioneerd door het succes van zijn zoon bij het World Cup-kwalificatietoernooi.

"Oh, dat zal wel. Dat geloof ik direct", lacht Joep Wennemars een half uurtje later als hij hoort dat zijn vader zijn tranen amper kon bedwingen. "Ik wist dat hij het geweldig zou vinden als ik me voor de wereldbeker zou plaatsen. Het is heel speciaal dat we dit succes samen kunnen vieren."

De twintigjarige Joep Wennemars is het wel gewend dat gesprekken al snel over zijn vader gaan. Afgelopen zomer - na zijn overstap van TalentNED naar topploeg Jumbo-Visma - moest hij in elk interview uitleggen hoe het is om 'de zoon van' te zijn."

"Ik zeg altijd dat het voor- en nadelen heeft, maar dat de voordelen veel groter zijn. Ik draag mijn achternaam met trots", zei de regerend wereldkampioen bij de junioren vorige maand bij de presentatie van Jumbo-Visma. "Het opent simpelweg deuren dat ik 'de zoon van' ben. Van kleins af aan heb ik van huis uit meegekregen wat het is om topsporter te zijn. Ik weet niet beter, het zit in mijn hart."

En in zijn genen. De schaatstechniek van Joep heeft veel weg van die van Erben. "Dat doe ik niet bewust. Maar ik heb in mijn jeugd vaak achter mijn vader aan gereden. En ik merk dat hoe ouder ik word, hoe meer mijn slag op die van hem gaat lijken. Ik probeer gewoon zo hard mogelijk te schaatsen met het lichaam dat ik heb. En als ik hard schaats, zal de aandacht vanzelf meer naar mij gaan in plaats van naar de vergelijking met mijn vader."

Wennemars had 1.000 meter in zijn hoofd al vaak gereden

In het voorseizoen liet Wennemars al zien dat hij ook tussen de profs heel hard kan schaatsen. Vorige week, bij de laatste trainingswedstrijd voor het World Cup-kwalificatietoernooi, eindigde hij op de 1.000 meter als tweede, vóór olympisch kampioenen Kjeld Nuis en Thomas Krol. En toeval of niet, met 1.08,80 (een nieuw persoonlijk record) evenaarde hij de beste tijd die zijn vader ooit neerzette in Thialf.

Wennemars begon daardoor vol vertrouwen aan de eerste wedstrijd van het seizoen, maar op de 500 meter kwam hij vrijdag niet verder dan de achtste plek. Een dag later maakte hij een grote fout bij de start van zijn 1.500 meter, waardoor hij bijna viel en slechts de zeventiende tijd noteerde.

De 1.000 meter van zondag was daardoor zijn laatste kans om in de top vijf te eindigen en zich te plaatsen voor de wereldbeker. "Ik heb geprobeerd om niet te lang in de teleurstelling van de 1.500 meter te blijven hangen", zegt Wennemars. "Toen ik zaterdag over de finish kwam, was ik meteen al bezig met de 1.000 meter. Ik heb die race wel duizend keer gereden in mijn hoofd."

De jonge sprinter moest zondag wachten tot de slotrit van de kilometer, maar dat brak hem niet op. Met een persoonlijk record van 1.08,41 hoefde hij alleen routinier Hein Otterspeer voor zich te dulden. Regerend olympisch kampioen Krol was ruim een tiende langzamer.

"Ik ben heel erg opgelucht", zegt Wennemars. "Natuurlijk was het niet vanzelfsprekend dat ik dit weekend een wereldbekerticket zou pakken. Maar het ging de afgelopen weken zó lekker, dat ik wist dat het mogelijk was. Ik weet dat ik nog lang niet bij de beste schaatsers van de wereld hoor. Maar ik mag nu wel aan mooiere en grotere dingen gaan denken."

