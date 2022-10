Druk weekend voor Schouten: na 3 kilometer en marathon ook winst op 5 kilometer

Irene Schouten heeft zondag zoals verwacht de 5 kilometer gewonnen bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. De drievoudig olympisch kampioene boekte haar derde zege van het weekend. Zaterdag won ze 's middags de 3.000 meter in Thialf en 's avonds een marathon in Enschede.

De dertigjarige Schouten was een klasse apart op de 5.000 meter. Met een tijd van 6.52,19 was de regerend olympisch kampioene op de langste afstand ruim zes seconden sneller dan de nummer twee Sanne in 't Hof. De nummer zeven van de olympische 5 kilometer in Peking klokte 6.58,38.

Merel Conijn eindigde als derde in 6.58,83, terwijl Joy Beune met 7.05,79 net genoeg overhield om Reina Anema (zesde in 7.06,76) van de belangrijke vijfde plek af te stoten.

Arianna Pruisscher was de verrassing van de middag. De Drentse reed de derde 5 kilometer uit haar carrière en haar eerste sinds 2016. Met 7.05,09 haalde ze ruim 45 seconden van haar persoonlijk record af. Het was voor de 24-jarige stayer van Team Albert Heijn Zaanlander genoeg voor plek vier.

De 5 kilometer voor vrouwen staat dit seizoen één keer op het programma in de wereldbeker. Dat is in het weekend van 16 tot en met 18 december in Calgary, de vierde World Cup van deze winter. De top vijf van de uitslag van zondag mag daar in principe meedoen aan de langste afstand.

Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud, de nummers twee en drie van de 3 kilometer van zaterdag, deden niet mee aan de 5.000 meter. Zij kiezen zondag voor de 1.000 meter.

Eerder

Aanbevolen artikelen