Roest boekt derde zege in Thialf na fraai duel met Bergsma op 10 kilometer

Patrick Roest heeft zondag zijn derde zege van het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf geboekt. De 26-jarige schaatser klopte Jorrit Bergsma op de 10 kilometer door een fraaie versnelling aan het einde van zijn race.

Roest reed het grootste deel van de 10 kilometer achter zijn tegenstander Bergsma, maar in laatste 400 meter haalde hij de Fries in. Met een razendsnelle slotronde van 27,9 seconden kwam Roest uit op een tijd van 12.52,22.

Roest was vrijdag al de beste op de 5 kilometer. Toen rekende hij ook in een onderling duel af met Bergsma. Zaterdag zegevierde de aanwinst van Team Reggeborgh op de 1.500 meter.

De 10 kilometer staat dit seizoen één keer op het programma in de wereldbeker. Dat is in het weekend van 16 tot en met 18 december in Calgary, de vierde World Cup van dit najaar. De top vijf van de uitslag van zondag mag daar in principe meedoen aan de langste afstand.