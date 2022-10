'Muurvaste' spieren in onderrug hinderen Krol: 'Ik maakte me echt zorgen'

Thomas Krol was zaterdag opgelucht, hoewel hij als topfavoriet slechts derde werd op de 1.500 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. De dertigjarige schaatser heeft al weken last van een stijve rug en onderging de afgelopen dagen pijnlijke behandelingen om zijn spieren los te krijgen.

Twee dagen voor de start van het schaatsseizoen ligt Krol te spartelen op de behandelingstafel van zijn fysiotherapeut. "Hij prikte met een naald op héél veel plekken in mijn rug, kont en zij", zegt de schaatser zaterdag in Thialf. "Dat was erg naar, ik kan het nu nog steeds voelen. Maar het was ook hard nodig, want mijn spieren zaten muurvast."

De zogenaamde dry needling-behandeling is bedoeld om verkrampte spieren te laten ontspannen. Voor Krol was het een laatste redmiddel om goed voor de dag te kunnen komen bij het belangrijke kwalificatietoernooi in Thialf.

Pas vorige week zondag constateerde coach Jac Orie door het bekijken van videobeelden waarom Krol het hele voorseizoen niet lekker schaatste. "Ik zit echt te hoog met mijn kont", zegt de olympisch kampioen op de 1.000 meter.

"Het was lange tijd moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Maar toen we nog eens goed naar de beelden keken, zag Jac dat mijn hele onderrug vastzat. En als die spieren zo onder spanning staan, trekt dat naar je hamstrings, word je sneller moe en gaat je kont omhoog. En dan wordt het lastig om vrij te schaatsen."

Thomas Krol was op de 1.500 meter bijna anderhalve seconde langzamer dan winnaar Patrick Roest. Foto: ANP

Krol maakte zich grote zorgen over wereldbekerplaatsing

Vanaf dinsdag deed Krol er samen met de begeleiding van zijn ploeg Jumbo-Visma alles aan om de spieren in zijn onderrug los te krijgen. "De dry needling-behandeling leverde een flinke reactie op, het was daarna een stuk beter. Donderdag reed ik tijdens de training voor het eerst in tijden echt weer goed."

Krol begon vrijdag daarom met vertrouwen aan de 500 meter, zijn eerste officiële race van de winter. "Maar toen ik op het ijs stapte, voelde het alsof ik net uit de sauna was gekomen. Ik had 'spaghettibenen', voelde me heel slap. Mijn spieren waren iets te los geworden."

De viervoudig wereldkampioen eindigde slechts als vijftiende op de eerste 500 meter, waarna hij zich afmeldde voor de tweede omloop. "Ik heb geen ambities op de 500 meter, maar het was wel even een deuk voor mijn ego. Ik had echt gedacht dat ik beter was dan ik vrijdag liet zien."

Voor de 1.500 meter van zaterdag besloten Krol en zijn team om de spieren in zijn rug niet nog een keer los te maken. Zijn race op het koningsnummer was zeker niet vlekkeloos - de slotronde van 29,9 seconden was ver onder de maat - maar met een eindtijd van 1.46,07 schaatste hij zich wel in top vijf. Dat was genoeg voor plaatsing voor de eerste wereldbekers, het hoofddoel van dit weekend.

"Ik ben erg opgelucht, want ik maakte me echt zorgen over World Cup-kwalificatie", zegt Krol. "Natuurlijk stoort het me dat ik nog niet top rijd. Maar het was deze week te kort dag om opeens heel goed te gaan schaatsen. Ik moet er dit weekend het beste van maken, want ik kan moeilijk zeggen dat dit toernooi maar een week verplaatst moet worden."

Krol gaat zondag voor top vijf op de 1.000 meter

Zondag hoopt Krol zich ook op de 1.000 meter te plaatsen voor de wereldbekers in Stavanger (11-13 november) en Heerenveen (18-20 november).

"Als dat lukt, heb ik even lucht om beter te gaan schaatsen. Ik hoop het probleem met mijn rug - ik wil het geen blessure noemen - op korte termijn te kunnen fixen. Het is een kwestie van tijd, dat weet ik zeker."

De slotdag van het World Cup-kwalificatietoernooi begint zondag om 13.00 uur met de 10 kilometer voor mannen. De 1.000 meter voor mannen start om 17.10 uur.

