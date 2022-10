Schulting wint 1.500 meter bij wereldbeker, Velzeboer zegeviert op 1.000 meter

Suzanne Schulting heeft zaterdag bij de eerste wereldbeker shorttrack van dit seizoen meteen toegeslagen. De drievoudig olympisch kampioene won in Montreal de 1.500 meter. Op de 1.000 meter ging de zege naar Xandra Velzeboer.

In de finale plaatste Schulting op enkele ronden voor het einde een versnelling waar haar concurrenten geen antwoord op hadden. De Zuid-Koreaanse Kim Gilli eindigde als tweede en de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold werd derde. In de B-finale eindigde Rianne de Vries als vierde.

Schulting schaatst in Montreal haar eerste wedstrijden van dit jaar. Het Dutch Open sloeg ze over vanwege een bijholteontsteking.

De 25-jarige Schulting zei onlangs in gesprek met NU.nl dat ze vooral in het tweede deel van de winter goed wil zijn, wanneer de de EK, de World Cup-finale en de WK op het programma staan.

Velzeboer reed op de 1.000 meter naar de winst. Ze won voor het eerst in haar carrière goud in de wereldbeker.

In de finale durfde ze al vroeg de koppositie in te nemen en slaagde ze er in een aanval van twee Zuid-Koreaanse schaatssters in de laatste bocht af te slaan. Sim Suk-hee pakte het zilver, voor Seo Whi-min restte het brons.