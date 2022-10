Alles is nieuw voor Leerdam bij Jumbo-Visma: 'Blij dat ik meteen win'

Door haar overstap naar Jumbo-Visma is bijna alles anders in het schaatsleven van Jutta Leerdam. Zaterdag bewees ze al op de tweede dag van het nieuwe seizoen dat ze ook bij haar nieuwe ploeg kan winnen.

Een zege is niet heel veel waard bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen, maar dat is niet te zien aan de reactie van Leerdam en Jac Orie na de tweede 500 meter. De winnende tijd van 37,57 wordt door schaatsster en coach begroet met een grote glimlach en gebalde vuisten.

"Er was een goede energie tussen Jac en mij na de finish", zegt Leerdam met een lach. "Ik ben heel blij dat het gelukt is om mijn eerste 500 meter namens Jumbo-Visma meteen te winnen. Het was mooi om dat moment samen met Jac te vieren."

De 23-jarige Zuid-Hollandse tekende in het voorjaar na lange onderhandelingen voor de ploeg van Orie, nadat ze de afgelopen twee seizoenen voor haar eigen team Worldstream Corendon had geschaatst. De overstap bevalt goed, maar het is wel wennen.

"Alles is nieuw", zegt Leerdam. "Je moet je voorstellen dat alle routines waar ik me de afgelopen jaren aan vasthield zijn veranderd. Het is zoeken naar een nieuwe basis, naar een nieuwe stabiliteit. Natuurlijk is dat spannend."

De tweevoudig Nederlands kampioene op de 500 meter eindigde zaterdag in de eerste omloop van de kortste afstand nog als derde, met een tijd van 37,80. "Bij mijn tweede race dacht ik: niet zeiken, gewoon gas geven", zegt Leerdam, die zich vervolgens met ruim twee tienden verbeterde. "Ik ben heel blij dat ik vandaag bewezen heb dat deze nieuwe combinatie met Jumbo-Visma ook goed voor me werkt."

Haar tweede 500 meter zorgde voor een grote glimlach bij Jutta Leerdam. Foto: ANP

Leerdam is relaxter bij nieuwe ploeg

Haar transfer naar een nieuwe ploeg heeft er in ieder geval voor gezorgd dat Leerdam relaxter naar de winter kon toewerken. Bij Worldstream Corendon - het team dat ze samen met haar toenmalige vriend Koen Verweij had opgezet - was ze altijd hét uithangbord. Bij Jumbo-Visma zit ze in een ploeg met meerdere wereldtoppers. Bovendien hoeft ze zich niet meer druk te maken om randzaken.

"Mijn moeder zei laatst ik dat ik minder onrustig ben", zegt Leerdam. "Het klopt wel dat ik vorig jaar in deze periode wat meer gestrest was. Ik voelde toen heel erg de druk om vanaf het begin van het seizoen goed te moeten presteren, ook voor mijn team. Ik ben nu relaxter en dat is goed nieuws, ook voor de rest van dit seizoen."

De winnares van zilver op de olympische 1.000 meter van Peking verwacht dat haar nieuwe trainingsschema er ook voor zal zorgen dat ze aan het einde van het seizoen niet opgebrand is. Begin maart staat in Heerenveen de WK afstanden op het programma, het hoofddoel voor alle topschaatsers deze winter.

"Ik denk dat ik meer inhoud heb dan vorig jaar. En ook sterker ben", zegt Leerdam. "Bij de krachttrainingen doe ik meer kilo's dan ooit. En ik merk dat ik die kracht ook goed kwijt kan op het ijs. Mijn algemene niveau is omhoog gegaan. En ik verwacht dat ik tijdens dit seizoen alleen nog maar beter ga worden. Ook daarom ben ik zo blij met deze snelle tijd op de eerste 500 meter van de winter."

Leerdam komt zondag op de laatste dag van het World Cup-kwalificatietoernooi nog in actie op de 1.000 meter, haar favoriete afstand. Het programma begint om 13.00 uur met de 10 kilometer voor mannen. De 1.000 meter voor vrouwen start om 16.15 uur.

Eerder

Aanbevolen artikelen