Roest klopt Krol en wint ook 1.500 meter bij World Cup-kwalificatietoernooi

Patrick Roest heeft zaterdag ook de 1.500 meter gewonnen bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. De winnaar van het olympisch zilver op de 5.000 meter bleef Louis Hollaar en Thomas Krol voor.

Roest, die vrijdag al de beste was op de 5.000 meter, klokte door een zeer vlakke race 1.44,62 op de 1.500 meter. Krol, die in de laatste rit in actie kwam, moest ruim een seconde toegeven op de winnaar. Hollaar verraste en eindigde in 1.45,42 als tweede.

Krol is de winnaar van het zilver op de 1.500 meter tijdens de Spelen van Peking en was daarom een van de favorieten in Heerenveen. De schaatser van Jumbo-Visma kampt al enige tijd met een stijve rug en stortte in de slotronde volledig in. Met een tijd van 1.46,07 moest hij genoegen nemen met de derde plek.

Kjeld Nuis kwam niet in actie in Thialf. De regerend olympisch kampioen op de schaatsmijl is geblesseerd aan zijn lies. Hij moet nu hopen dat de schaatsbond hem alsnog aanwijst voor de komende vier wereldbekerwedstrijden.

Daar mogen vijf Nederlanders aan meedoen. Wesly Dijs eindigde zaterdag als vierde in 1.46,39, voor Jordy van Workum (1.46,50). Als Nuis wordt aangewezen door de KNSB, gaat dat ten koste van Van Workum.

