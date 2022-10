Schouten weer de snelste op 3.000 meter, Fledderus verrast favorieten op 500 meter

Irene Schouten heeft zaterdag de snelste tijd geschaatst op de 3.000 meter van het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. De olympisch kampioen versloeg in een rechtstreeks duel nummer twee Antoinette Rijpma-De Jong. Marrit Fledderus klopte bij de 500 meter favorieten Femke Kok en Jutta Leerdam.

Schouten was in Thialf de enige die onder de vier minuten reed: 3.59,21. De dertigjarige schaatsster van Team Zaanlander lag in haar race lange tijd achter op Rijpma-De Jong, maar in de slotfase reed ze haar concurrente voorbij.

Het was de negende 3 kilometer op rij - in officiële wedstrijden - die Schouten won. Haar laatste nederlaag op deze afstand was in februari 2021 bij de WK afstanden.

Rijpma-De Jong eindigde als tweede met een tijd van 4.00,13. Marijke Groenewoud, Joy Beune en Merel Conijn completeerden de top vijf in Heerenveen.

Marrit Fledderus noteerde de snelste tijd op de 500 meter. Foto: Pro Shots

Fledderus verslaat Kok en Leerdam op 500 meter

Fledderus klokte bij de 500 meter in Thialf voor de zesde keer in haar carrière een tijd onder de 38 seconden op de 500 meter. Met een tijd van 37,68 haalde ze 0,15 seconden af van haar persoonlijk record.

Kok noteerde al haar 32e 37'er in Heerenveen, maar met 37,70 was de Nederlands kampioene van 2021 wel langzamer dan haar ploeggenote en goede vriendin Fledderus. Leerdam eindigde met een tijd van 37,80 als derde.

Michelle de Jong, die net als Fledderus en Kok voor Team Reggeborgh rijdt, kwam tot de vierde tijd (38,16). Isabel Grevelt was de nummer vijf met 38,26.

Vanaf 16.14 uur rijden de vrouwen nog een 500 meter. De schaatssters met de vijf snelste tijden na de twee omlopen mogen naar de eerste wereldbekers in Stavanger en Heerenveen.

Fledderus, Kok en Leerdam lijken na één race wel zeker van World Cup-plaatsing. Dione Voskamp (zesde in 38,28), Naomi Verkerk (zevende in 38,28) en Esmé Stollenga (achtste in 38,29) zullen zich in de tweede omloop nog in de top vijf willen schaatsen.

Eerder

Aanbevolen artikelen