Schouten verlengt zegereeks op 3.000 meter, Leerdam snelste op 500 meter

Irene Schouten heeft zaterdag de 3.000 meter gewonnen bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. De olympisch kampioene versloeg nummer twee Antoinette Rijpma-de Jong in een rechtstreeks duel. Jutta Leerdam was de beste op de 500 meter

Schouten was in Thialf de enige die onder de vier minuten reed op de 3 kilometer: 3.59,21. De dertigjarige schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander lag in haar race lange tijd achter op Rijpma-de Jong, maar in de slotfase stak ze haar concurrente voorbij.

Het was de negende 3 kilometer op rij - in officiële wedstrijden - die Schouten won. Haar laatste nederlaag op deze afstand leed ze in februari 2021 bij de WK afstanden. De drievoudig olympisch kampioene stapte na haar race meteen in de auto naar Enschede, waar ze zaterdagavond een marathon schaatst.

Rijpma-de Jong eindigde op de 3.000 meter als tweede met een tijd van 4.00,13. Marijke Groenewoud, Joy Beune en Merel Conijn completeerden de top vijf in Heerenveen.

De Nederlandse schaatsers kunnen zich dit weekend plaatsen voor de eerste twee World Cups van het seizoen (Stavanger en Heerenveen). Op elke afstand plaatst de top vijf van het kwalificatietoernooi zich voor de wereldbekers.

Jutta Leerdam klokte de snelste tijd op de 500 meter. Foto: ANP

Leerdam verslaat Kok op 500 meter

Leerdam klokte in de laatste rit van de tweede 500 meter de snelste tijd van de dag op de kortste afstand. De aanwinst van Jumbo-Visma snelde naar 37,57. In de eerste omloop was ze derde geworden in 37,80.

Femke Kok eindigde met 37,61 als tweede in de daguitslag. Haar ploeggenote Marrit Fledderus werd derde door een persoonlijk record van 37,68.

Michelle de Jong, die net als Kok en Fledderus voor Team Reggeborgh rijdt, verbeterde zich in de tweede omloop flink (38,17 om 37,88) en dat was genoeg voor plek vier.

Dione Voskamp pakte het vijfde en laatste ticket voor de eerste wereldbekers door 37,99 te schaatsen. De 25-jarige Zuid-Hollandse had dat vooral te danken aan een opening van 10,34 seconden, de snelste 100 meter van de dag.

Naomi Verkerk mocht heel even dromen van World Cup-plaatsing, maar met een persoonlijk record van 38,10 viel ze net buiten de top vijf.

