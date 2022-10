Roest en Bergsma moeten even wennen aan nieuwe kleuren: 'Heel andere wereld'

Het was even wennen om Patrick Roest vrijdag in Thialf in het groen van Team Reggeborgh te zien en Jorrit Bergsma in het geel-zwart van Jumbo-Visma. Beide schaatsers waren na de 5 kilometer bij het World Cup-kwalificatietoernooi opgelucht dat hun eerste race voor een nieuwe ploeg goed afliep.

Alsof het zo moest zijn, stond Roest vrijdag tijdens de 5.000 meter toch nog met Jac Orie op het ijs. Alleen gaf de coach met wie hij vele successen heeft gevierd nu aanwijzingen aan zijn tegenstander Bergsma.

"Ik zit tijdens een race altijd in mijn eigen wereld, maar ik had nu wel door dat Jac naar een ander aan het schreeuwen was", zegt Roest met een glimlach. "Dit was de eerste echte race waarin ik tegen iemand van Jumbo-Visma schaatste, dat was toch even wennen. Net als dat het raar was om Jorrit in een geel pak te zien."

Roest stapte in het voorjaar na zeven jaar Jumbo-Visma over naar Team Reggeborgh. Tegelijkertijd nam Bergsma na maar liefst dertien jaar afscheid van het Team Zaanlander van coach Jillert Anema om op zijn 36e een avontuur aan te gaan bij Jumbo-Visma.

De twee toppers kwamen elkaar vrijdag op de openingsdag van het schaatsseizoen tegen in Heerenveen en maakten er een spannend duel van. Roest won in 6.11,71, goed voor de eerste plek op de 5 kilometer. Bergsma eindigde in 6.11,91 als tweede.

"Ik denk dat niemand een jaar geleden had gedacht dat ik hier vandaag in het groen zou rijden en Jorrit in het geel-zwart", zegt Roest. "Het is een heel andere wereld dan we gewend waren, dat zal Jorrit waarschijnlijk ook hebben. Maar ik denk dat het goed is voor het Nederlandse schaatsen dat er nu op de lange afstanden een mooie strijd tussen verschillende ploegen is."

Patrick Roest klopte Jorrit Bergsma nipt op de 5 kilometer. Foto: Pro Shots

Bergsma had extra zenuwen voor eerste race in geel-zwart

De eerste race van het seizoen is altijd spannend. Bergsma had vrijdag nog wat extra last van zenuwen, omdat hij na meer dan een decennium onder Anema opeens een heel ander trainingsschema volgt.

"Ik wist door de trainingswedstrijdjes van de afgelopen weken dat mijn vorm goed was", zegt de 36-jarige Fries. "Ik had daardoor geen grote twijfels, maar was wel benieuwd hoe mijn overstap zou uitpakken bij deze eerste echte race. Ik ben heel blij dat deze wedstrijd achter de rug is en dat hij goed is verlopen. En dat ik wat zelfvertrouwen heb kunnen tanken."

Bergsma had vrijdag geen contact met Anema. "We spreken elkaar eigenlijk niet meer, we zijn echt onze eigen weg gegaan. De afgelopen dertien jaar heb ik met niemand zoveel opgetrokken als met Jillert, ik zag hem vaker dan mijn vrouw. We hebben heel veel meegemaakt, daarom is het wel goed om het nu gescheiden te houden."

Roest en Orie zeggen elkaar vriendelijk gedag als ze elkaar tegenkomen op de ijsbaan. "Maar daar houdt het wel mee op", zegt de drievoudig wereldkampioen allround. "We houden het heel netjes, maar we gaan het natuurlijk niet meer met elkaar over schaatsen hebben."

Naast Roest en Bergsma eindigden vrijdag ook Beau Snellink, Marcel Bosker en Kars Jansman in de top vijf van de 5 kilometer. Dat kwintet plaatste zich voor de eerste wereldbekers.

