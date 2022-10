'Koppige' Verbij valt na paar passen uit op 500 meter, Westenbroek verrast

Kai Verbij kende vrijdag bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen een slechte start van het schaatsseizoen. De topsprinter van Jumbo-Visma moest op de eerste 500 meter na een paar passen geblesseerd uitstappen. De twintigjarige Stefan Westenbroek verraste met de winst in Thialf.

Verbij was nog niet eens op de helft van zijn eerste 100 meter toen hij een flinke pijnscheut in zijn lies voelde. Daarmee was zijn race voorbij, net als zijn kansen op wereldbekerplaatsing op de 500 meter.

"Het kwam iets harder aan dan ik had verwacht", zei Verbij. "Ik ga het laten nakijken door de arts om te kijken hoe ernstig het is. Ik kan gewoon lopen, daar ben ik heel blij om. Of ik achteraf naar Jac had moeten luisteren? Misschien wel. Maar het is mijn lichaam, ik voel dat het beste aan. En ik had voor de race niet het gevoel dat het erg was."