Liesblessure kost Nuis ook deelname aan 1.000 en 1.500 meter in Thialf

Kjeld Nuis moet dit weekend het hele World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf aan zich voorbij laten gaan. De drievoudig olympisch kampioen kan niet in actie komen door een liesblessure, zo bleek vrijdag uit een scan in het ziekenhuis.

Nuis liep zijn kwetsuur donderdag op tijdens de training in Thialf. Hij meldde zich toen al af voor de 500 meter (zijn minste afstand), maar hield hoop op de 1.000 en 1.500 meter.

Die hoop bleek vergeefs. Met een bericht op sociale media laat Nuis blijken dat hij het hele weekend moet overslaan. De ernst van zijn liesblessure is niet duidelijk.

De 32-jarige Nuis prolongeerde in februari van dit jaar zijn olympische titel op de 1.500 meter. In mei verlengde hij zijn contract bij Team Reggeborgh tot en met de Winterspelen van 2026.

Op het driedaagse World Cup-kwalificatietoernooi zijn startbewijzen te verdienen voor de eerste wereldbekers van het seizoen. De top vijf van iedere afstand is in ieder geval zeker voor de eerste twee World Cups in Stavanger en Heerenveen.

In principe rijden de beste vijf schaatsers per afstand ook de twee daaropvolgende wereldbekers (beide in Calgary), al kan de KNSB op basis van de resultaten in Stavanger en Heerenveen andere namen aanwijzen.

