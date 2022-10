Roest klopt Bergsma nipt op 5.000 meter, Verbij valt uit bij eerste 500 meter

Delen via E-mail

Patrick Roest heeft vrijdag bij de start van het schaatsseizoen de 5.000 meter op zijn naam geschreven. De aanwinst van Team Reggeborgh troefde Jorrit Bergsma nipt af in een rechtstreeks duel bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen.

Roest en Bergsma reden in de achtste van tien ritten tegen elkaar. De 26-jarige Roest kwam tot een tijd van 6.11,71, waarmee hij maar net sneller was dan zijn tien jaar oudere landgenoot: 6.11,91.

Op iedere afstand (behalve de massastart) is de top vijf dit weekend in Thialf zeker van de eerste twee World Cups, die volgende maand in Stavanger (11-13 november) en Heerenveen (18-20 november) worden gehouden.