Roest klopt Bergsma nipt op 5.000 meter, Antoinette de Jong wint 1.500 meter

Patrick Roest heeft vrijdag bij de start van het schaatsseizoen de 5.000 meter op zijn naam geschreven. De aanwinst van Team Reggeborgh troefde Jorrit Bergsma nipt af in een rechtstreeks duel bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. Bij de vrouwen was Antoinette Rijpma-De Jong de beste op de 1.500 meter.

Roest en Bergsma reden op de 5.000 meter in de achtste van tien ritten tegen elkaar. De 26-jarige Roest kwam tot een tijd van 6.11,71, waarmee hij maar net sneller was dan zijn tien jaar oudere landgenoot: 6.11,91.

De top vijf werd op gepaste afstand gecompleteerd door Beau Snellink (6.19,37), Marcel Bosker (6.19,40) en Kars Jansman (6.19,63). Zij plaatsen zich samen met Roest en Bergsma voor de eerste wereldbekers.

Op iedere afstand (behalve de massastart) is de top vijf dit weekend in Thialf zeker van de eerste twee World Cups, die volgende maand in Stavanger (11-13 november) en Heerenveen (18-20 november) worden gehouden.

Normaal gesproken zijn de uitslagen ook leidend voor de derde en vierde World Cup, die allebei in Calgary worden verreden. De KNSB kan wel voor andere namen kiezen bij tegenvallende resultaten in de eerste twee wereldbekers.

Jorrit Bergsma (links) feliciteert Patrick Roest na hun rit. Foto: ANP

Rijpma-De Jong rijdt als enige onder 1.55

Bij de 1.500 meter voor vrouwen was Rijpma-De Jong de enige die onder de 1.55 dook. Ze klokte in 1.54,71 in haar rit tegen Marijke Groenewoud, die tweede werd in 1.55,55.

De 27-jarige Rijpma-De Jong, die afgelopen zomer trouwde en daarom een nieuwe naam heeft, werd vorig seizoen zowel Europees- als Nederlands kampioen op de 1.500 meter. Op de Olympische Spelen veroverde ze een bronzen medaille op die afstand.

Jutta Leerdam (1.56,52), Joy Beune (1.57,10) en Reina Anema (1.57,63) behoorden in Thialf ook tot de snelste vijf schaatssters. Irene Schouten, olympisch kampioen op de 3.000 en 5.000 meter, werd in 1.58,00 achtste op wat niet haar favoriete afstand is.

Antoinette Rijpma-De Jong was de beste op de 1.500 meter. Foto: ANP

