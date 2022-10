Schaatsseizoen begint: wat is het programma en wat staat er op het spel?

Het schaatsseizoen begint vrijdag in Thialf met het driedaagse World Cup-kwalificatietoernooi. Wat is het programma in Heerenveen en wat staat er op het spel?

Door onze sportredactie

Programma

Vrijdag 28 oktober

17.00 uur: 5.000 meter mannen

19.00: uur 1e 500 meter mannen

19.40 uur: 1.500 meter vrouwen

20.40 uur: 2e 500 meter mannen

Zaterdag 29 oktober

13.50 uur: 1e 500 meter vrouwen

14.40 uur: 3.000 meter vrouwen

16.10 uur: 2e 500 meter vrouwen

16.55 uur: 1.500 meter mannen

Zondag 30 oktober

13.00 uur: 10.000 meter mannen

15.05 uur: 5.000 meter vrouwen

16.15 uur: 1.000 meter vrouwen

17.10 uur: 1.000 meter mannen

18.00 uur: Massastart vrouwen

18.20 uur: Massastart mannen

Wat staat er op het spel?

De Nederlandse schaatsers kunnen zich in Thialf plaatsen voor de eerste twee World Cups van het seizoen (Stavanger en Heerenveen).

Het kwalificatietoernooi is in principe ook leidend voor de Nederlandse deelnemers bij de derde en vierde World Cup (beide in Calgary). Maar er is een mogelijkheid dat schaatsers vervangen worden bij matige resultaten in de eerste twee wereldbekerweekenden.

Op elke afstand (behalve de massastart) plaatst de top vijf van de uitslag bij het World Cup-kwalificatietoernooi zich voor de wereldbekers. Op de 500 meter gaat het om de beste tijd na twee omlopen, niet om de optelsom van de twee races.

Schaatsbond KNSB heeft één aanwijsplek per afstand achter de hand, bijvoorbeeld als een topper valt of ziek wordt.

Bij de massastart, de ploegenachtervolging en de teamsprint is de nieuwe bondscoach Rintje Ritsma verantwoordelijk voor de selectie. Hij kiest de vrouwen en mannen die op deze onderdelen mogen meedoen aan de eerste wereldbekers.

