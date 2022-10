Programma en uitslagen van World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf

Het schaatsseizoen is vrijdag in Thialf begonnen met het driedaagse World Cup-kwalificatietoernooi. Een overzicht van het programma en de uitslagen en een uitleg van wat er op het spel staat.

Het kwalificatietoernooi is in principe ook leidend voor de Nederlandse deelnemers bij de derde en vierde World Cup (beide in Calgary). Maar er is een mogelijkheid dat schaatsers vervangen worden bij matige resultaten in de eerste twee wereldbekerweekenden.