Kodaira sluit schaatscarrière af met winst in Japan: 'Een droomafscheid'

Nao Kodaira heeft haar schaatscarrière in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) afgesloten met een zege op de Japanse afstandskampioenschappen. De olympisch kampioen van 2018 won in Nagano op haar favoriete 500 meter.

Door onze sportredactie

Voor de ogen van zo'n 6.400 toeschouwers zorgde de 36-jarige Kodaira in het snelle stadion in Nagano voor een afsluiting in stijl. Ze klokte 37,49 en was daarmee op de kortste sprintafstand beduidend sneller dan de concurrentie in Japan. Miho Takagi (38,18) noteerde de tweede tijd.

Met de winst op de 500 meter in Nagano kwam er een einde aan de carrière van Kodaira, die in april aankondigde te gaan stoppen. De eerste Japanse vrouw die olympisch goud won bij het langebaanschaatsen gaf toen aan zich met andere zaken bezig te willen houden.

"Het was een droom om op deze manier afscheid te nemen van het schaatsen", zei een geëmotioneerde Kodaira na haar laatste rit. "Ik heb mijn laatste ronden mogen schaatsen in een volle ijshal in mijn geboorteplaats. Dat is echt heel bijzonder."

"Toen ik me voor het eerst in de hal meldde, was de zaal al vol", vervolgde ze. "Ik kreeg kippenvel van het applaus en had het gevoel dat ze me tijdens de rit vooruit hielpen. Ik werd er behoorlijk emotioneel van, dus probeerde ik me vooral op het ijs en mezelf te focussen."

Kodaira, die tijdens haar carrière kort in het Friese plaatsje Wolvega woonde, gaat de boeken in als een van de beste schaatssters ooit uit Japan. Ze nam vier keer deel aan de Olympische Spelen. In 2018 beleefde ze haar hoogtepunt met goud op de 500 meter en zilver op de 1.000 meter en de ploegenachtervolging.

Eerder

Aanbevolen artikelen