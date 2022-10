Nederlandse schaatsers balen van saaie kalender: 'Het is een grof schandaal'

Geen WK allround of WK sprint, slechts vijf locaties voor de internationale wedstrijden en een wereldbekerseizoen dat eindigt met twee weekenden op rij in Polen. De schaatskalender voor de komende winter is erg kaal en dat valt slecht bij veel Nederlandse toprijders.

Door Daan de Ridder

Natuurlijk hoopt Thomas Krol begin januari in het Noorse Hamar zijn Europese sprinttitel te prolongeren. Ook al had de olympisch kampioen op de 1.000 meter liever gezien dat er helemaal geen EK sprint was.

"Een EK sprint is bij de mannen een veredelde interland tussen Nederland en Rusland. En de Russen mogen niet meedoen, dus dat wordt een heel uitgekleed toernooi. Ik vind dat afdoen aan de sport, de waarde van de titel wordt een stuk minder. Ik had veel liever tegen de Canadezen en Japanners gestreden op een WK sprint", zegt Krol, die ook de regerend wereldkampioen sprint is.

"Een WK sprint en een WK allround zijn wat mij betreft onmisbaar op de kalender en zouden elk jaar gehouden moeten worden. Bij het EK sprint is een titel te verdienen, dus die wil ik graag hebben. Maar van mij had het überhaupt niet op de kalender gehoeven. Ik vind het een grof schandaal dat de ISU dit besloten heeft."

Schaatsen is van drie WK's naar één WK per winter gegaan

De internationale schaatsunie ISU sprak in 2018 op een congres af om vanaf het seizoen 2020/2021 nog maar één wereldkampioenschap per winter te organiseren in het langebaanschaatsen. Jarenlang waren er drie losse WK's - een WK sprint, een WK allround en een WK afstanden - op drie verschillende momenten. De ISU vond dat er te veel wereldkampioenen waren en dat dit verwarring opleverde bij het publiek.

Vanuit Nederland was er direct stevige kritiek op het besluit en die is vier jaar later nog niet verstomd. "Ik vind het heel jammer dat er dit jaar geen WK sprint is", zegt Femke Kok, die vorig seizoen bij haar debuut op het mondiale sprinttoernooi zilver pakte. "Grote toernooien als een WK sprint en een WK allround maken het schaatsen echt mooi. Die wil je ieder jaar rijden."

Patrick Roest vindt het pijnlijk dat hij komende winter alleen voor zijn tweede Europese allroundtitel kan gaan, en niet voor zijn vierde wereldtitel. "WK-goud betekent gewoon meer dan EK-goud", zegt hij. "Volgens mij zou het makkelijk kunnen om ieder jaar een WK allround te organiseren en het EK er helemaal uit te halen. Dan krijg je veel mooiere wedstrijden. Dit sentiment speelt bij ons als sinds ze het jaarlijkse WK allround hebben afgeschaft."

Patrick Roest (links) werd in 2020 voor volle tribunes wereldkampioen allround in Hamar. Foto: Getty Images

Krol: 'Het is de leegste kalender uit mijn carrière'

De schaatskalender 'nieuwe stijl' zou in de winter 2020/2021 voor het eerst worden doorgevoerd, maar door de coronapandemie ging er toen een streep door de meeste wedstrijden.

Daardoor is komend seizoen het eerste met alleen World Cups (zes weekenden), één EK (een gecombineerd allround- en sprinttoernooi in Hamar), één WK (de WK afstanden in Heerenveen) en géén Olympische Spelen. "Ik vind het een saaie kalender, de leegste uit mijn carrière", zegt de dertigjarige Krol. "Met ook nog veel dezelfde locaties."

De wereldbekers zijn deze winter in het Noorse Stavanger, Heerenveen, het Canadese Calgary (twee weekenden) en het Poolse Tomaszów Mazowiecki (twee weekenden, waaronder de World Cup-finale). Het is zeer ongebruikelijk dat er twee weken achter elkaar op dezelfde plek wordt geschaatst, laat staan twee keer in één seizoen.

"Calgary is altijd hartstikke leuk, maar die baan in Polen heb ik inmiddels wel gezien", zegt Krol. "Stavanger en Heerenveen zijn klassiek, maar ook niet heel spannend meer. Waarom organiseren we niet een keer een World Cup op een buitenbaan? En waarom gaan we bijna nooit meer naar Duitsland of Japan? Ik hoop dat de ISU daar nog een keer naar gaat kijken, net als dat de nadruk weer veel meer op de WK's moet gaan liggen. Dát zijn de ontwikkelingen die het schaatsen nodig heeft."

Kalender langebaanschaatsen 28-30 oktober: World Cup-kwalificatietoernooi (Heerenveen)

11-13 november: World Cup 1 (Stavanger, Noorwegen)

18-20 november: World Cup 2 (Heerenveen)

9-11 december: World Cup 3 (Calgary, Canada)

16-18 december: World Cup 4 (Calgary, Canada)

27-28 december: NK allround & sprint (Heerenveen)

6-8 januari: EK allround & sprint (Hamar, Noorwegen)

3-5 februari: NK afstanden & massastart (Heerenveen)

10-12 februari: World Cup 5 (Tomaszów Mazowiecki, Polen)

17-19 februari: World Cup-finale (Tomaszów Mazowiecki, Polen)

2-5 maart: WK afstanden (Heerenveen)

Eerder

Aanbevolen artikelen