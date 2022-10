Shorttracker Hoogerwerf (27) stopt en richt zich op eigen tattooshop

Shorttracker Dylan Hoogerwerf (27) heeft besloten om te stoppen. De geboren Delftenaar slaagde er begin deze maand niet in om een plek in de Nederlandse selectie te bemachtigen die vanaf volgend weekend deelneemt aan de wereldbekerwedstrijden.

Door onze sportredactie

"Ik ben naast het schaatsen druk bezig geweest om een tattoozaak te openen waar veel energie in gezeten heeft", zegt Hoogerwerf vrijdag in een afscheidsvideo op het Instagram-account van ShorttrackTeamNL.

"Ik heb me nog geprobeerd te plaatsen voor de World Cups, maar dat is helaas niet gelukt. Dat zegt ook wat over het niveau in Nederland: ik kan me er niet zomaar meer tussen rijden."

Hoogerwerf, die in augustus in Heerenveen zijn eigen tattoostudio opende, verlegt nu zijn focus. "Ik heb besloten om al mijn energie en passie in de tattoozaak te steken. Daar ga ik nu mee verder."

De shorttracker werd in zijn loopbaan drie keer Nederlands kampioen (in 2017, 2021 en 2022). Ook deed hij twee keer mee aan de Olympische Spelen (in 2018 en 2022).

In 2017 greep hij EK-zilver op de 500 meter, achter Sjinkie Knegt. In 2017, 2018 en 2021 was hij onderdeel van de Nederlandse aflossingsploeg die EK-goud veroverde.

