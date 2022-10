Schouten vond in Colombia het plezier dat ze zocht na haar olympische titels

Door haar drie olympische titels in Peking weet Irene Schouten dat haar carrière hoe dan ook geslaagd is. En dus gaf de dertigjarige schaatsster zichzelf de ruimte om nieuwe dingen te proberen, zoals een trainingskamp in Colombia. "Plezier is voor mij het belangrijkste om het nog jaren te kunnen volhouden."

Door Daan de Ridder

Schouten lacht even als ze op een podium in het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam de vraag krijgt hoe de drie gouden medailles haar leven hebben veranderd. "Je bent de eerste die me dat vraagt", grapt de Noord-Hollandse.

Haar leven is al maanden "een gekkenhuis", ze heeft nog regelmatig het gevoel dat ze geleefd wordt en dagelijks stromen de meest uiteenlopende verzoeken en aanvragen binnen. "Er wordt anders naar me gekeken, dat is logisch", zegt Schouten in gesprek met NU.nl.

Tegelijkertijd heeft haar gouden trilogie in China voor veel rust gezorgd. "Jarenlang voelde ik de druk om zo goed mogelijk te presteren, want daar deed ik alles voor. Nu ik het hoogst haalbare heb gehaald, is er een last van me afgevallen. Ik heb er zo veel voor opgegeven, mijn familie ook. Als je dan met drie keer goud thuiskomt, weet je dat dat niet voor niets is geweest."

De kopvrouw van Team Albert Heijn Zaanlander, die dinsdag bij de presentatie van haar ploeg bekendmaakte dat ze tot en met de Spelen van 2026 heeft bijgetekend, haast zich om te zeggen dat ze nog steeds hongerig is. Ze is nog even pissig als een training niet goed gaat en zal nog even teleurgesteld zijn als ze een wedstrijd niet wint.

"Maar wat er ook gebeurt de komende vier jaar, ik weet nu al dat ik geen kutcarrière heb gehad", zegt Schouten. "Ik heb mijn grootste doel gehaald, alles wat er nog bij komt is extra. En dat geeft rust."

Irene Schouten won in Peking goud op de 3 en 5 kilometer en de massastart. Foto: Getty Images

Schouten reisde naar Colombia voor nieuwe prikkel

Toen Schouten vorig jaar in de voorbereiding op de Spelen voor de achtste keer op trainingskamp was in Livigno, zwoer ze dat ze nooit meer zou terugkeren naar het Noord-Italiaanse skioord. "Ik heb daar inmiddels elk steentje wel gezien", zegt ze. "Ik vind het gewoon niet leuk meer in Livigno."

En dus vroeg Schouten haar coach Jillert Anema of ze haar nazomerse hoogtestage dit jaar in Colombia mocht afwerken. Ze kende de positieve verhalen van wielrenners Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin. En ze zag het vooral als de verandering die ze nodig had in het postolympische seizoen.

"Veel schaatsers gaan naar een andere ploeg om een nieuwe prikkel te krijgen. Ik wilde heel graag onder Jillert en Arjan Samplonius blijven trainen, maar had ook behoefte aan wat nieuws. Dit leek me een goede oplossing."

Anema had een simpel antwoord voor Schouten: gá. "Ik vind het belangrijk dat de mening van mijn sporters telt", zegt de ervaren coach. "En ik weet dat het voor Irene mentaal een zwaar seizoen kan worden als ze dingen moet doen die ze de afgelopen jaren al niet leuk vond. We willen vooral dat ze lol blijft houden in het schaatsen."

Volgens Anema is het logisch dat Schouten door haar prestaties in Peking de ruimte krijgt om haar eigen pad te kiezen. "Irene heeft iets unieks gedaan. Daar kun je alleen maar diep respect voor hebben. Eigenlijk heeft ze het verdiend om vier jaar in het team te zitten en alleen plezier te hebben."

Irene Schouten verbleef drie weken in Medellín. Foto: instagram/ireneschouten1

Schouten gunde zichzelf ook toeristische uitjes

Eind augustus reisde Schouten met haar man DirkJan Mak en de Nederlandse inlineskaters Rick en Kay Schipper naar Medellín, waar ze drie weken op 2.500 meter hoogte verbleven. Terwijl haar ploeggenoten hun trainingen afwerkten in Livigno, fietste Schouten lang door de bergen bij de Colombiaanse miljoenenstad. Voor haar skeelertrainingen mocht ze aansluiten bij Club PAEN, een van de beste inlineskateclubs van het Zuid-Amerikaanse land.

"Ik heb er echt van genoten", zegt Schouten. "Van de cultuur in Colombia, van de superaardige mensen, van het warme weer, van de fijne sfeer. Het was heel anders dan een Europees wintersportoord. Daar is het 's zomers toch altijd wat kil."

De drievoudig olympisch kampioene trainde hard, maar gunde zichzelf ook toeristische uitstapjes. "Normaal bestaat een hoogtestage alleen uit slapen, eten en trainen. Nu heb ik ook echt wat van de omgeving gezien. Soms dacht ik: is het handig om vanavond weer de stad in te gaan? Maar dan deed ik het meestal wel. In een olympisch seizoen had ik het natuurlijk niet gedaan, maar nu kon het."

Na terugkomst in Nederland schrok Schouten even toen ze merkte dat haar ploeggenoten een stuk fitter waren dan zij. "Ik maakte me toch wat zorgen. Shit, dacht ik, heb ik wel de goede keuze gemaakt? Maar gelukkig was na een week alles weer prima."

Desondanks weet Schouten niet hoe haar vorm zal zijn bij het World Cup-kwalificatietoernooi, de wedstrijd in Heerenveen waarmee het nieuwe schaatsseizoen over ruim twee weken begint. "Het is lastig in te schatten of mijn trip naar Colombia me op de korte termijn gaat helpen. Maar ik weet zeker dat het voor de lange termijn heel goed is geweest. Plezier is voor mij het belangrijkste om het nog jaren te kunnen volhouden."

