Schulting mist kwalificatiewedstrijden voor wereldbeker door bijholteontsteking

Suzanne Schulting ontbreekt dit weekend vanwege een bijholteontsteking bij het Dutch Open in Thialf, waar kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker worden verreden. De Friezin kan ondanks haar afwezigheid vermoedelijk wel gewoon meedoen aan de World Cup.

De 25-jarige Schulting pakte vorige week tijdens de trials in Heerenveen al een groot aantal punten. Het Dutch Open, waar ook shorttrackers uit andere landen aan meedoen, is het tweede kwalificatiemoment voor de shorttrackers.

De selecties voor de eerste twee wereldbekers, in Montreal (28 tot en met 30 oktober) en Salt Lake City (4 tot en met 6 november), worden gemaakt op basis van de prestaties in de trials en op het Dutch Open.

De selectiecommissie van schaatsbond KNSB kan op iedere afstand ook gebruikmaken van een zogeheten aanwijsplek. Als Schulting fit is, gaat ze in principe gewoon mee naar Noord-Amerika.

In de wereldbeker staan dit seizoen zes wedstrijden op het programma. In december komen de shorttrackers twee weekenden achter elkaar in actie in Almaty in Kazachstan. In februari staan de wereldbekers van Dresden en Dordrecht op het programma.