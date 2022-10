Voor bondscoach Ritsma is afspraak écht afspraak: 'Het is vijf voor twaalf'

Met Rintje Ritsma presenteerde de KNSB dinsdag een grote naam als de nieuwe bondscoach. De 52-jarige Fries moet er met duidelijkheid en autoriteit voor zorgen dat de teamonderdelen - al heel lang het probleemkindje van het Nederlandse schaatsen - eindelijk een succesverhaal worden.

Door Daan de Ridder

De nieuwe bondscoach vergelijkt zijn plan voor de ploegenachtervolging en de massastart met een trein die net vertrokken in. "Wil je als atleet daarin mee, dan moet je nu instappen", zegt Ritsma op het bondskantoor van de KSNB in Utrecht. "Voel je je niet thuis, dan moet je dat zeker niet doen."

Die beeldspraak past bij de vijf woorden waarmee de viervoudig wereldkampioen allround zichzelf omschrijft als coach: "Helder, eerlijk, afspraak is afspraak."

Die eigenschappen - in combinatie met zijn status in de schaatswereld - maken Ritsma volgens de bond de ideale bondscoach. En de beste leider om na de teleurstellende resultaten op de teamonderdelen bij de Olympische Spelen van Peking voor grote veranderingen te zorgen.

"We hebben de afgelopen maanden veel gesproken met schaatsers en coaches", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Uit die gesprekken kwam vooral naar voren dat zij commitment heel belangrijk vinden. Als er een gezamenlijke training op het programma staat voor de teampursuit, dan bén je er. Ben je er niet, dan raak je uit beeld. Ook voor de Spelen."

Bondscoaches KNSB 2002-2006: Ab Krook

2006-2011: Wopke de Vegt

juli-september 2011: Theo de Rooij

2011-2014: Arie Koops

2014-2018: Geert Kuiper

2018-2022: Jan Coopmans

2022-?: Rintje Ritsma

De Wit en Ritsma beloven strenger regime

Ab Krook, Wopke de Vegt, Theo de Rooij, Arie Koops, Geert Kuiper en Jan Coopmans probeerden in hun periode als bondscoach óók om die toewijding te krijgen. De voorgangers van Ritsma slaagden daar niet of maar gedeeltelijk in, vooral doordat gezamenlijke trainingen lastig zijn in het systeem van merkenteams. Bovendien vinden Nederlandse schaatsers individuele afstanden meestal belangrijker dan teamonderdelen.

Ritsma en De Wit beloofden dinsdag dat er een strenger regime komt. "De schaatsers en coaches hebben duidelijk aangegeven dat er een bondscoach moest komen die overwicht heeft. En die niet bang is om met de vuist op tafel te slaan", zegt De Wit. "Het was duidelijk dat we echt een kopstuk nodig hadden. Iemand naar wie onze coaches en rijders luisteren en met wie ze willen overleggen. Dan vallen er al heel veel coaches af."

De KNSB sprak met Remmelt Eldering en Johan de Wit, die respectievelijk de Canadese vrouwen (2022) en de Japanse vrouwen (2018) naar olympisch goud op de ploegenachtervolging leidden. Daarnaast onderzocht de bond de optie om helemaal geen bondscoach aan te stellen.

"Maar alle coaches en schaatsers gaven bij ons aan dat ze dat echt niet wilden", vertelt Remy de Wit. "Ze wilden iemand die op en buiten het ijs daadkracht toont. Daar hebben we naar geluisterd. En ik denk dat we met Rintje een fantastische keuze hebben gemaakt. We hebben er veel vertrouwen in dat hij de komende jaren voor successen gaat zorgen."

Remy de Wit (links) met zijn nieuwe bondscoach Rintje Ritsma. Foto: KNSB

Ritsma: 'Schaatsers begrijpen dat het vijf voor twaalf is'

Als analyticus van de NOS had Ritsma de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de Nederlandse ploegenachtervolging en massastart. Hij begon dan ook sceptisch aan zijn eerste gesprek met De Wit.

"Maar Remy heeft die twijfel meteen weggenomen", zegt de nieuwe bondscoach. "Omdat het duidelijk is dat de schaatsers er nu heel anders in staan. Zij begrijpen ook dat het vijf voor twaalf is. Willen we de komende jaren scoren op de teamonderdelen, dan moet het echt anders dan de afgelopen jaren."

Volgens Ritsma hebben de Nederlandse schaatsers door de jaren heen flink wat vrijheden voor zichzelf gecreëerd bij de ploegenachtervolging en de massastart. "Maar ze hebben nu duidelijk laten weten dat ze die vrijheden helemaal niet willen. Ik heb misschien niet heel veel ervaring als coach (Ritsma werkte alleen een paar jaar als jeugdcoach bij het Gewest Friesland, red.), maar ik ben wel gewend om met sporters te werken. Ik weet hoe atleten denken, wat ze willen en wat ze verwachten. Dat zit in mijn natuur. En dat maakt deze baan een stuk makkelijker."

Ritsma zal bovendien veel steun krijgen van De Wit, die van de rijders te horen kreeg dat hij meer de regie moet voeren over de teamonderdelen. De technisch directeur zal daardoor een belangrijke rol spelen bij de lastigste zaken: communicatie en de organisatie van trainingen. Ritsma kan zich volledig concentreren op het sportieve gedeelte.

"Remy en ik gaan het echt samen doen", zegt Ritsma. "Als wij duidelijkheid creëren en daarmee het vertrouwen van de schaatsers kunnen winnen, dan denk ik dat er heel mooie resultaten zullen volgen."

