Schaatsicoon Ritsma volgt bekritiseerde Coopmans op als bondscoach

Rintje Ritsma is dinsdag door de KNSB aangesteld als bondscoach van de langebaanschaatsers. De viervoudig wereldkampioen allround wordt als opvolger van Jan Coopmans verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint. Coopmans moest vertrekken na de teleurstellende resultaten bij de Olympische Spelen van Peking.

Door Daan de Ridder

De KNSB nam eind maart al afscheid van Coopmans, na een evaluatie van de slechte prestaties in Peking. Bij de ploegenachtervolging won Nederland slechts één keer brons (de vrouwen werden derde, de mannen vierde). Op de massastart was er goud voor Irene Schouten, terwijl Jorrit Bergsma en Sven Kramer bij de mannen ver buiten de medailles bleven.

Coopmans kreeg net als zijn voorgangers te maken met flink wat kritiek. Schaatsers waren niet tevreden over de werkwijze en de communicatie van de Limburger, die een kleine vier jaar geleden na een lange zoektocht als relatief onbekende naam bondscoach werd.

In de aanloop naar de Winterspelen was er ophef over de selectie van Coopmans voor de teamonderdelen. Vlak voor de start van het evenement in Peking ontstond er grote ruzie bij de vrouwen voor de ploegenachtervolging, door een video waarin leden van Team Zaanlander (onder wie Schouten) kritiek uitten op de betrokkenheid van Ireen Wüst. Na de Spelen zorgde het passeren van Femke Kok voor het WK teamsprint voor een rel.

De afgelopen maanden heeft de schaatsbond onder leiding van technisch directeur Remy de Wit veel gepraat met de commerciële ploegen, coaches en rijders. Doel was om een nieuw plan te maken voor de teamonderdelen richting de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. "Ik hoop dat de KNSB nu echt ziet dat het anders moet", gaf Schouten in Peking al een eerste aanzet daarvoor.

De Wit zei dinsdag bij een toelichting in Utrecht dat de bond inderdaad grote veranderingen wil doorvoeren. "Afspraak is afspraak, dat wordt de eerste stelregel", aldus de technisch directeur. "Als je je opgeeft voor de teamonderdelen, dan ben je er ook. Als je er om ongegronde reden niet bent, dan ga je uit de selectie. Ook richting de Spelen."

Jan Coopmans moest na de teleurstellende Winterspelen vertrekken als bondscoach. Foto: Getty Images

Ritsma geldt als een van de beste Nederlandse schaatsers

De eerste wedstrijd van het schaatsseizoen is al over minder dan een maand (het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen van 28-30 oktober). Patrick Roest sprak vorige week in gesprek met NU.nl zijn verbazing uit dat de zoektocht naar een nieuwe bondscoach nog niet was afgerond. "Ik vind het bijzonder dat het zo lang moet duren", zei de drievoudig wereldkampioen allround.

"Dat ligt eraan in welk perspectief je het ziet", reageerde De Wit dinsdag. Ik begrijp helemaal dat sporters hebben aangegeven dat het laat is, maar wij zien het vooral in het perspectief van de Spelen van 2026. En daarom hebben we ervoor gekozen om het afgelopen half jaar de tijd te nemen voor een goede evaluatie. En met iemand van het kaliber Rintje hebben we wat mij betreft een heel mooie stap gezet."

Met Ritsma heeft de KNSB een grote naam gestrikt. De 52-jarige Fries geldt als een van de succesvolste Nederlandse schaatsers ooit. Hij won vier keer goud bij het WK allround en zes keer goud bij het EK allround. Een olympische titel ontbreekt op zijn lange erelijst. Hij won bij zijn vijf deelnames aan de Spelen wel twee keer zilver en vier keer brons.

Zijn laatste olympische medaille veroverde Ritsma in 2006 in Turijn op de ploegenachtervolging. Het teamonderdeel stond in Italië voor het eerst op het programma van de Winterspelen.

Ritsma, die erelid is van de KNSB, stopte in 2008 met schaatsen. De afgelopen jaren was hij vooral als analyticus bij de NOS betrokken bij de sport. Met die werkzaamheden stopt hij nu. De 'Beer van Lemmer' was ook enkele jaren (jeugd)coach bij het Gewest Friesland. Tussen 2008 en 2010 was hij teammanager bij de Nederlandse bobsleebond.

Aanbevolen artikelen