Schaatsers wachten op nieuwe bondscoach: 'Bijzonder dat het zo lang duurt'

Na de deceptie op de Olympische Spelen van Peking is het bij iedereen in het Nederlandse schaatsen duidelijk dat er veel moet veranderen bij de ploegenachtervolging. Maar een paar weken voor de start van het seizoen is er nog geen nieuwe bondscoach.

Door Daan de Ridder

Onderlinge ruzies, openlijke kritiek en slechte resultaten; de olympische ploegenachtervolging zorgde afgelopen februari traditiegetrouw vooral voor veel rumoer in het Nederlandse kamp.

In de rust van de zomer heeft schaatsbond KNSB, onder leiding van technisch directeur Remy de Wit, veel gepraat met de teams, coaches en rijders om te evalueren waarom het beste schaatsland ter wereld slechts één achtervolgingsmedaille won in Peking (de vrouwen werden derde, de mannen vierde). En vooral hoe het in de komende olympische cyclus van vier jaar beter moet.

Die gesprekken hebben geleid tot een plan dat volgens de KNSB "binnenkort" gepresenteerd wordt door De Wit. Dan wordt ook duidelijk wie de in maart vertrokken en vaak bekritiseerde Jan Coopmans opvolgt als bondscoach. Haast is geboden, want de eerste wedstrijd van het seizoen is al over minder dan een maand (het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen van 28-30 oktober).

Patrick Roest werd samen met Marcel Bosker en de inmiddels gestopte Sven Kramer vierde op de Spelen. Foto: AFP

Roest: 'Ik hoop dat de KNSB de noodzaak voelt'

Voor de schaatsers is het duidelijk dat de bond - en dus ook de bondscoach - meer de regie moet nemen bij de ploegenachtervolging. "Wij vinden dat er een bondscoach moet komen die echt de kar gaat trekken", zegt Patrick Roest in gesprek met NU.nl. "Je kunt niet van de ploegen, coaches of rijders vragen om het met elkaar op te lossen."

"We komen uit verschillende teams met ieder zijn eigen belangen en dan heb je iemand nodig die de neuzen dezelfde kant op krijgt. Maar ook iemand met kennis van schaatsen, iemand die echt een visie heeft op de teamonderdelen. Ik vind het bijzonder dat het zo lang moet duren voordat er een nieuwe bondscoach is. Ik hoop dat men bij de KNSB de noodzaak voelt, want het nieuwe seizoen is al begonnen."

Volgens Antoinette de Jong moet de nieuwe bondscoach iemand zijn "die de boel op een goede manier managet". "Die persoon moet ervoor zorgen dat we echt als een team op het ijs staan. En niet als drie individuen die de ene dag toevallig met elkaar moeten gaan rijden en elkaar de volgende dag niet eens meer fatsoenlijk gedag zeggen. Ik denk dat er veel moet veranderen om dat voor elkaar te krijgen. De KNSB heeft het er druk mee."

De Nederlandse vrouwen wonnen brons bij de Olympische Spelen van Peking. Foto: AFP

De Jong: 'Iedereen moet commitment tonen'

Sinds de ploegenachtervolging in 2006 olympisch werd, is het duidelijk wat het grootste probleem voor Nederland bij dit onderdeel is. Door het systeem met elkaar beconcurrerende merkenteams kunnen de Nederlandse schaatsers niet vaak genoeg met elkaar trainen.

De Canadese vrouwen Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valérie Maltais stonden de afgelopen vier jaar elke training gezamenlijk op het ijs, met olympisch goud in Peking tot gevolg. Het Nederlandse trio in China - De Jong, Ireen Wüst en Irene Schouten - zat in drie verschillende ploegen en trainde tijdens de winter zelden samen. "Voor één training voor de teampursuit waren al snel twintig gesprekken nodig", verzuchtte Coopmans in Peking.

De vraag is nu of de individuele belangen in de aanloop naar de Spelen van Milaan in 2026 wat vaker op de achtergrond worden gezet voor het collectieve belang bij de ploegenachtervolging. "Ik denk dat iedereen die wil meedoen aan de teampursuit commitment moet tonen en moet willen samenwerken", zegt De Jong. "Ook in trainingen."

"Natuurlijk is het lastig, want je hebt te maken met verschillende ploegen en verschillende schema's. Maar op een gegeven moment moet iemand zeggen: deze datum staat vast voor de teampursuit, daar moet je je aan houden. En als je er dan niet bent, doe je niet meer mee. Als je echt de ploegenachtervolging wil rijden, dan sta je er ook. En dan moet je je schema maar aanpassen."

De nog aan te stellen nieuwe bondscoach krijgt daarmee de zware taak om iets voor elkaar te krijgen wat zijn of haar voorgangers nooit helemaal lukte. Wie zou dat kunnen? "Misschien moet je wel iemand van buiten het schaatsen halen", zegt De Jong. "Het moet in ieder geval iemand zijn die onafhankelijk is en waar iedereen respect voor heeft."

