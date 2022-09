Schulting vindt topsportleven soms lastig: 'Ik wil liever voor mezelf zijn'

Natuurlijk wil Suzanne Schulting vrijdag in haar eerste wedstrijd van het seizoen gewoon weer de beste zijn in Thialf. Maar na vier jaar waarin ze constant onder hoogspanning stond, hoopt de succesvolste shorttrackster ter wereld deze winter meer ademruimte te vinden.

Door Daan de Ridder

Schulting is sinds een paar maanden niet alleen inwoner van Heerenveen, maar ook van Amsterdam. Haar appartementje in de hoofdstad is voor de drievoudig olympisch kampioene de ideale plek om afstand te nemen van het shorttrack, van de sport die haar zeker richting de Spelen van Peking bijna volledig opslokte.

"Ik vind het leven van een topsporter nog steeds heel erg mooi. Ik ben gezegend met mijn baan", zegt de 25-jarige Schulting. "Maar soms vind ik het ontzettend lastig allemaal. Dan denk ik: potver, topsporter zijn, wat is dat heftig. Zeker de afgelopen vier jaar zijn heel intens geweest. De spanning bouwde zich op en dat heeft een impact gehad. Het was daarom goed om deze zomer te ontladen. Ik wist dat ik af en toe wat relaxter moest doen om dit leven nog jaren vol te houden."

Denk niet dat de Friezin elk weekend dronken in de kroeg stond. "Dat trek ik niet, want dan gaan de trainingen minder. Zo panisch ben ik nog wel. Maar ik wilde wel iets liever voor mezelf zijn. Daarom heb ik geprobeerd te genieten van dingen buiten het schaatsen. Zoals op een terrasje zitten, lekker naar de bioscoop gaan of ergens een hapje eten. Mede door corona had ik dat de afgelopen twee jaar nauwelijks gedaan."

Dat strenge regime bracht Schulting in de vorige olympische cyclus ongelooflijk veel succes. Ze won twee keer goud bij de Spelen van Peking, zeven keer goud bij WK's en twaalf keer goud bij EK's.

"Ik ben er nog steeds heel erg op gebrand om de beste van de wereld te zijn", zegt de Sportvrouw van het Jaar van 2018. "Dat betekent dat ik nog steeds verschrikkelijk voor mezelf kan zijn en superchagrijnig thuiskom na een slechte training. Maar ik probeer de druk er soms iets meer af te halen."

Suzanne Schulting won de afgelopen jaren alles wat er te winnen valt. Foto: ANP

Schulting legt focus op tweede deel van het seizoen

Schulting had twee weken geleden al haar eerste officiële race van de postolympische winter kunnen rijden, maar ze sloeg de openingswedstrijd van de KNSB Cup in Heerenveen heel bewust over. "Ik vond die nog te vroeg komen."

Het past in haar plan voor het komende seizoen. "Ik blijf tegen mezelf zeggen dat vooral het tweede deel van de winter belangrijk is, met de EK, de World Cup-finale en de WK. Ik wil proberen om in het eerste deel van de winter meer ontspannen te zijn. Maar ik weet ook dat ik weer heel gretig zal zijn als de wedstrijden er eenmaal aankomen. En dat dan alleen maar goud telt."

Die instelling heeft Schulting heel veel gebracht. "Suzanne is een winnaar, een killer. Ze wil elke dag laten zien dat ze de beste is. Dat heeft haar zo goed gemaakt, dus het beest dat in haar zit wil ik vooral niet kapot maken", zegt de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt. "Maar steeds maar die druk voelen kan ook aan je vreten en mentaal zwaar zijn. Daar heb ik in de zomer met Suzanne over gesproken. Af en toe is het ook goed om niet áltijd alleen maar te willen leveren."

Schulting doet van vrijdag tot en met zondag mee aan de trials in Heerenveen. Het is een van de wedstrijden die bepalen welke Nederlandse shorttrackers zich plaatsen voor de wereldbekers. Volgend weekend is in Thialf het Dutch Open, de eerste internationale wedstrijd van het seizoen voor de Nederlandse ploeg.

